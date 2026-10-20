Caressa contro Di Bello: "Ha arbitrato malissimo". E sul VAR invita alla prudenza

Fabio Caressa torna sulla sconfitta della Fiorentina contro il Como, terminata 1-3 al Franchi, soffermandosi sugli episodi arbitrali che hanno fatto discutere. Nel video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista analizza il gol del possibile pareggio viola annullato per fuorigioco e la direzione di gara di Di Bello, senza trascurare la prestazione di Nico Paz, tornato a essere decisivo per la formazione di Cesc Fabregas.

Il gol annullato e un Nico Paz ritrovato

Tra gli episodi più discussi c’è la rete di Pongracic, arrivata sugli sviluppi di una punizione battuta da Mastantuono e successivamente annullata per fuorigioco dopo un lungo controllo al VAR. Un pareggio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita e dare nuova fiducia alla squadra di Vanoli, costretta invece a inseguire anche nella ripresa. Dall’altra parte, il Como ha ritrovato un Nico Paz concreto e incisivo: il fantasista argentino ha firmato il raddoppio e servito a Douvikas l’assist per il definitivo 3-1, confermandosi uno degli uomini chiave della squadra lariana.

Caressa attacca Di Bello: “Ha arbitrato malissimo”

Il giudizio di Caressa sulla direzione di gara è netto. Secondo il giornalista, Di Bello ha arbitrato malissimo, senza riuscire a mantenere un metro di giudizio chiaro e coerente. Una difficoltà che, a suo avviso, si era già manifestata in Genoa-Napoli, in occasione del gol di De Bruyne contestato per una spinta, e che è riemersa al Franchi sul contatto di Milla ai danni di Gonçalves, giudicato non falloso. Caressa richiama anche il lavoro di Orsato per trovare un equilibrio tra un calcio in cui si lascia correre troppo e uno in cui si fischia ogni contatto. L’invito, però, è a non chiedere al VAR di intervenire su ogni episodio di campo: allargare eccessivamente il suo raggio d’azione rischierebbe di riportare il calcio alle polemiche del passato. Per il giornalista, nonostante errori pesanti come quelli di Firenze, è importante mantenere una linea uniforme fino al termine della stagione.