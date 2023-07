Sommer + Audero per l'Inter? Marotta prepara il piano B. Ma la Fiorentina cosa aspetta?

Su Yann Sommer circola ottimismo per l'Inter: il Bayern Monaco dovrebbe chiudere a breve per Raya del Brentford, liberando così il nazionale svizzero per l'approdo ai nerazzurri. Lo stesso non si può dire però di Trubin, visto che la distanza con l'offerta dei nerazzurri resta molto ampia. Scrive La Gazzetta dello Sport.

Quindi, contestualmente, salgono le quotazioni del piano B di Marotta. Emil Audero, retrocesso in Serie B con la Sampdoria e molto apprezzato anche dalla dirigenza della Fiorentina.

Nel caso in cui le rispettive dirigenze si sedessero attorno a un tavolo per negoziare, la volontà nerazzurra è quella di rendere low cost l'operazione, ma è comprensibile che la Sampdoria preferisca monetizzare. D'altronde, il club genovese lo ha pagato 20 milioni di euro alla Juventus nel 2019. A fine luglio Inzaghi spinge per avere i suoi portieri e Audero spera probabilmente in una telefonata. E la Fiorentina che fa?

