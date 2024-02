La Costa d'Avorio passa il turno in Coppa d'Africa e sbarca in semifinale! Per farlo ha dovuto stroncare la resistenza di uno stoico Mali ai quarti di finale, che si era portato in vantaggio al 71' con Nene. La risposta degli ivoriani è arrivata al 90' con Adingra, con la partita che è proseguita così ai supplementari. Per un gol allo scadere, c'è un altro gol allo scadere, sempre degli ivoriani che nel secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare, a un passo dai rigori, agguantano la vittoria con Diakitè. Finisce 2-1 per la Costa d'Avorio, che accede così alle semifinali dove sfiderà la Repubblica Democratica del Congo mercoledì.

Per Kouame 45 minuti in campo da titolare, con il rientro a Firenze dell'attaccante della Fiorentina che è posticipato ancora una volta.