Continua il periodo d'oro per le giovanili viola: l'Under 15 batte la Roma e vola in semifinale scudetto
Colpo grosso, grossissimo, quello della Fiorentina Under 15: i ragazzi di mister Balestracci hanno superato nel doppio incontro per i quarti di finale dei play-off la Roma, che aveva finito il girone al primo posto.
Uno scalpo di livello
Continua dunque il sogno scudetto per l'U15 viola, che dopo il 2-0 del Viola Park arrivato settimana scorsa, anche a Roma ha strappato un 1-1 pesantissimo che vale il passaggio del turno. In vantaggio ci vanno proprio i viola con Plepi, allo scadere del primo tempo; su rigore le distanze vengono accorciate da Pica, ma non basta. Il risultato complessivo di 1-3 premia i viola, che continuano il proprio percorso.
Si delineano le semifinali
Oggi, alle 16, in campo anche Milan-Juventus (si parte dall'1-1 dell'andata): chi uscirà vincitrice da questa sfida andrà poi contro la Fiorentina, a un passo dal traguardo.