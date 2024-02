Biraghi recupera, ma il ballottaggio ora è aperto. Faraoni c'è, mentre Arthur...

La Fiorentina è tornata da qualche giorno a lavorare in vista dell'impegno che la aspetta lunedì al Franchi contro la Lazio. Come reso noto dalla società viola, dopo i problemi fisici accusati a Empoli, Biraghi è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione, ma il ballottaggio con Parisi adesso è aperto.

Sull'altra fascia spazio a Faraoni, anche lui regolarmente in gruppo. A centrocampo il dubbio principale riguarda Arthur, con il regista ex Juventus che sta smaltendo i problemi muscolari dell'ultimo periodo. Arrivano segnali incoraggianti da lui e lavora già in gruppo. Che possa tornare dal primo minuto al Franchi? La Fiorentina ne ha tremendamente bisogno. Le scrive il Corriere dello Sport-Stadio.