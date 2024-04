Fiorentina-Sassuolo: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un'emozione di Fiorentina-Sassuolo, aggiornate costantemente la pagina o cliccate il tasto F5 se utilizzate un dispositivo portatile.

Dallo stadio ‘Artemio Franchi’, la Fiorentina torna in campionato dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta. Prima del doppio impegno in Conference League contro il Club Brugge, stasera a Firenze arriva un Sassuolo in emergenza che ha vitale bisogno di punti per provare a salvarsi. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per pagelle e parole dei protagonisti a fine gara.