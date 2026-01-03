La Fiorentina Primavera gioca un pessimo primo tempo in casa della Lazio ma nella ripresa rimonta e sfiora la vittoria
Lazio-Fiorentina 2-2 (5' Sulejmani, 17' Sulejmani, 54' Rig. Braschi, 68' Mazzeo)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (79' Sturli), Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno (46' Deli) Montenegro; Mazzeo, Puzzoli (64' Kone), Evangelista (46' Atzeni); Jallow (46' Braschi).
A disp.: Fei, Batignani, Conti, Angiolini, Diallo, Maiorana.
All.: Daniele Galloppa
Torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, ed il precedente pareggio contro la Cremonese, vuole iniziare il 2026 tornando a vincere. I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno la Lazio, attualmente al 16esimo posto in classifica, in trasferta nel centro sportivo di Formello a Roma: fischio d’inizio alle ore 15.
96'
Finisce qui! Fiorentina che rimonta 2 reti alla Lazio e nel finale va vicinissima alla vittoria. Viola che salgono a quota 31 punti in classifica e potranno ora essere scavalcati da Inter e Cesena, qualora le due squadre, a 30 punti, dovessero vincere
94'
Incredibile occasione fallita da Mazzeo
Crossa dalla destra, doppio buco difensivo della Lazio, Bordon liscia clamorosamente e Pannozzo non riesce a uscire in tempo, Mazzeo da due metri spara incredibilmente alto di sinistro, fallendo il gol del 2-3
92'
Ottiene un calcio d'angolo la Fiorentina, che si riversa in avanti nonostante l'inferiorità numerica
90'
5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Colelli
87'
La Fiorentina rimane in 10 uomini: espulso Montenegro per doppia ammonizione
82'
Problemi fisici per Cuzzarella che rischia di dover lasciare il campo, la Lazio ha finito i cambi e rimarrebbe in 10 uomini nel finale di gara. Il calciatore laziale però ce la fa restare in campo
79'
Un acciaccato Trapani deve uscire: al suo posto Sturli
-
75'
Entrano Trifelli e Montano, fuori Calvani e Sulejmani: doppio cambio per la Lazio, che termina le sostituzioni
74'
Kone ottiene un calcio d'angolo: è l'undicesimo giro alla bandierina per la Fiorentina
73'
Travolgente azione di Atzeni che salta due avversari in un fazzoletto ma non riesce poi a servire Braschi, chiude la difesa laziale
69'
Spinge la Fiorentina che ora vuole vincere: cross di Balbo interessante, Kone sul secondo palo viene ben anticipato
68'
Due cambi per la Lazio: entrano Gelli e Battisti, fuori Farcomeni e Munoz
-
68'
Pareggio viola!
GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Mazzeo col sinistro infila Pannozzo sul primo palo dai 16 metri! 2-2!
65'
Fuori Puzzoli, Galloppa inserisce Kone. Quarto cambio per la Fiorentina
64'
Il neo entrato Canali rimedia subito l'ammonizione per un fallo in attacco
-
62'
Sostituzione per la Lazio: entra Canali, fuori Ciucci
-
Da azione di calcio d'angolo Atzeni non riesce a deviare verso la porta laziale, mettendo fuori. L'inerzia della gara ora è tutta dalla parte della Fiorentina
57'
Dialogano Atzeni e Braschi, ottima verticalizzazione del centrocampista per la punta viola che prova a far girare il destro, Pannozzo si distende e respinge
-
55'
Braschi si è prontamente riscattato dopo l'errore dal dischetto contro il Cagliari dell'ultima sfida del 2025. Ora la Fiorentina deve continuare la spinta per trovare il pareggio
54'
Segna Braschi!
GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Braschi apre il piattone alla perfezione, infilando Pannozzo: gara riaperta, è 2-1!
53'
Mazzeo guadagna un calcio di rigore
Mazzeo accelera su Farcomeni, lo salta e viene atterrato nettamente: rigore per la Fiorentina
-
53'
Braschi riesce a entrare in area sul servizio di Puzzoli, poi mette in mezzo in maniera molto interessante ma la Lazio chiude in corner
49'
Si fa viva la Fiorentina, Mazzeo si ritaglia un ottimo spazio per andare a calciare in porta ma conclude debolmente e centrale tra le braccia di Pannozzo
48'
Ruba palla Bordoni che poi avanza e va al tiro: pallone alto
-
47'
Contropiede laziale guidato da Ferrari, il cross che conclude l'iniziativa del calciatore di casa è però completamente sballato
46'
Inizia il secondo tempo
Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!
46'
Tre cambi per Galloppa: dentro Braschi, Atzeni e Deli. Fuori Jallow, Bonanno ed Evangelista
-
48'
Fine primo tempo. Fiorentina sotto di 2 reti e finora pressoché inesistente in campo
47'
Altro rischio per la Fiorentina, Leonardelli smanaccia un cross di Cuzzarella che ancora una volta aveva superato in maniera troppo semplice i difensori viola
45'
L'arbitro Colelli assegna 3 minuti di recupero
45'
Montenegro interviene in ritardo in modo irruente: ammonito il centrocampista viola
38'
Puzzoli accelera e mette in mezzo un pallone ghiotto, Evangelista e Jallow però non si fanno trovare pronti in area
-
37'
La Fiorentina guadagna l'ennesimo calcio d'angolo, ma calcia malissimo dalla bandierina e non crea alcun grattacapo alla difesa della Lazio
36'
Sgasa Trapani che si mette in proprio, al limite dell'area laziale serve Puzzoli che controlla e spara in porta: tiro deviato in corner
34'
Subisce un colpo Farcomeni che resta a terra, la Lazio mette fuori per permettere le cure mediche al calciatore, che tuttavia non si rivelano necessarie
32'
Puzzoli prova il tiro a sorpresa, ma non inquadra la porta: sfera sul fondo
31'
Si accentra Evangelista che viene poi fermato fallosamente da Calvani. Piazzato per la Fiorentina che può diventare pericoloso
31'
Puzzoli crossa a rientrare, pallone insidioso sul quale non riesce ad arrivare Montenegro, esce Pannozzo che allontana la sfera
30'
Farcomeni fa quello che vuole, si accentra eludendo vari calciatori gigliati e spara un destro che fa la barba all'incrocio dei pali: sarebbe stato un tiro assolutamente imparabile per Leonardelli
29'
Trapani riceve e crossa, pallone spedito sul fondo: quinto corner per la Fiorentina
28'
Ancora un corner per la Fiorentina, è il quarto, ottenuto da Evangelista
26'
Munoz si fa mezzo campo palla al piede senza essere fermato dai giocatori viola, lo spagnolo finisce per allargarsi troppo e ottiene solo un calcio d'angolo
24'
Duro fallo di Farcomeni ai danni di Evangelista, ammonito il calciatore della Lazio
21'
Altra chance per la Lazio, cross di Calvani che trova Bordoni sul secondo palo, sponda del capitano di casa che però non trova nessun compagno a centro area
21'
Non si ferma la Lazio, che batte il ferro finché è caldo e ottiene un calcio d'angolo
20'
Altra dormita viola sulla punizione, cross di Cuzzarella e Ferrari di testa mette fuori di pochissimo con Leonardelli immobile
19'
Fiorentina totalmente in bambola, Puzzoli stende Bordoni e concede una punizione molto interessante alla Lazio
17'
Notte fonda per la Fiorentina
GOL DELLA LAZIO. Sulejmani fa doppietta, biancocelesti che infilano Leonardelli con facilità immane. Cuzzarella si beve Turnone come un birillo e Sulejmani si fa beffe di Sadotti sparando in rete il preciso assist rasoterra del compagno. 2-0
16'
Terzo corner per la Fiorentina, Puzzoli riceve da Evangelista e va al tiro da ottima posizione, deviato in corner il tentativo del 10 gigliato
15'
Quando riparte la Lazio trova con troppa facilità l'area viola: Farcomeni entra negli ultimi 16 metri e salta secco Bonanno, sbagliando però poi del tutto il cross in mezzo
13'
La Fiorentina prova a riversarsi nella metà campo capitolina: il cross di Evangelista è però fuori misura. Molto attivo il mancino viola, ma deve crescere sul piano della precisione
11'
Ancora corner per la Fiorentina, il portiere della Lazio Pannozzo mette sul fondo dopo una mischia in area di rigore
8'
Evangelista si accende e penetra in area laziale, conclusione mancina respinta in corner dal brasiliano Bordon
8'
Leggerezza di Leonardelli
Rischio colossale di Leonardelli che rinvia addosso a Cuzzarella uscendo fuori dai suoi pali e poi si scontra col calciatore di casa, senza fortunatamente non commettere fallo
7'
Prova a reagire la Fiorentina, fraseggiano i giocatori viola ma Evangelista prova a scartare tutto il mondo finendo per perdere palla malamente
5'
Vantaggio biancoceleste
GOL DELLA LAZIO. Troppo spazio per la Lazio, Ferrari mette al centro e l'albanese Sulejmani brucia nettamente Sadotti sul primo palo infilando Leonardelli, che tocca ma non riesce a parare. 1-0
3'
La Fiorentina inizia subito a imporre il ritmo provando a fare la partita. Lazio tutta chiusa dietro e schierata col 4-5-1
1'
Via alla sfida!
Partiti! FORZA VIOLA!