La Fiorentina Primavera gioca un pessimo primo tempo in casa della Lazio ma nella ripresa rimonta e sfiora la vittoria

Lazio-Fiorentina 2-2 (5' Sulejmani, 17' Sulejmani, 54' Rig. Braschi, 68' Mazzeo)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (79' Sturli), Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno (46' Deli) Montenegro; Mazzeo, Puzzoli (64' Kone), Evangelista (46' Atzeni); Jallow (46' Braschi).

A disp.: Fei, Batignani, Conti, Angiolini, Diallo, Maiorana.

All.: Daniele Galloppa

Torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, ed il precedente pareggio contro la Cremonese, vuole iniziare il 2026 tornando a vincere. I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno la Lazio, attualmente al 16esimo posto in classifica, in trasferta nel centro sportivo di Formello a Roma: fischio d’inizio alle ore 15.

