LIVE
Torneo di Viareggio, Fiorentina-One Touch 0-0: Via alla sfida al Viola Park! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina - One Touch 0-0
FIORENTINA (4-3-1-2): Magalotti; Durante, Giusto, Melani, Boskovic; Beldenti, Cianciulli, Martini; Angeloni; Pietropaolo, Clarizia.
A disp.: Pinzani, Fattori, Niang, Colaciuri, Bianchini, Morazzini, Ikenna, Mataran, Guidorizzi.
Nuovo appuntamento al Torneo di Viareggio per la Fiorentina Under 18. I ragazzi di mister Capparella hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale vincendo entrambe le prime due partite, ma oggi torneranno in campo per chiudere il girone contro i nigeriano del One Touch Fc.
Calcio d'inizio alle ore 15 al Viola Park e Fiorentinanews.com, come di consueto, seguirà la partita con la sua diretta testuale. Aggiornate costantemente questa pagina per non perdervi neanche un'emozione del match!
