​​

header logo

LIVE

Torneo di Viareggio, Fiorentina-One Touch 0-0: Via alla sfida al Viola Park! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /

Fiorentina - One Touch 0-0

FIORENTINA (4-3-1-2): Magalotti; Durante, Giusto, Melani, Boskovic; Beldenti, Cianciulli, Martini; Angeloni; Pietropaolo, Clarizia.

A disp.: Pinzani, Fattori, Niang, Colaciuri, Bianchini, Morazzini, Ikenna, Mataran, Guidorizzi.

Nuovo appuntamento al Torneo di Viareggio per la Fiorentina Under 18. I ragazzi di mister Capparella hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale vincendo entrambe le prime due partite, ma oggi torneranno in campo per chiudere il girone contro i nigeriano del One Touch Fc.

Fiorentinanews c'è!

Calcio d'inizio alle ore 15 al Viola Park e Fiorentinanews.com, come di consueto, seguirà la partita con la sua diretta testuale. Aggiornate costantemente questa pagina per non perdervi neanche un'emozione del match!

  • 1'
    corner_kick
    Share Link

    Subito un calcio d'angolo per i nigeriani, sul quale però la Fiorentina si fa trovare attenta allontanando la minaccia 

  • 1'
    whistle
    Share Link

    Inizia la sfida!

    Partiti! FORZA VIOLA! 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)