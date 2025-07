Un'operazione complicata ma non impossibile e una domanda da rivolgere a Kessie. Sohm, la valutazione non è congrua

La Fiorentina continua a cercare (uno-due) centrocampisti che riescano ad abbinare fisicità e qualità.

Caratteristiche queste che possiede Franck Kessie, giocatore che ha già avuto con sé il tecnico, Stefano Pioli.

Quanto sei disposto a scendere?

Riportare in Italia il giocatore, che attualmente è in Arabia Saudita, è un'operazione non impossibile, ma difficile sicuramente. L'ex Milan ha dato mandato al suo procuratore di trovargli una sistemazione in un campionato più competitivo, sapendo che nessuno in Europa può dargli quanto prende dagli sceicchi (14 milioni di euro l'anno di ingaggio). Però fino a quanto è disposto a scendere Kessie? Questo è il vero nodo.

Più fattibile

Anche Simon Sohn del Parma ha le caratteristiche di cui sopra per i dirigenti della Fiorentina. Operazione più fattibile anche se la richiesta iniziale dei ducali (20 milioni) non è congrua rispetto alla valutazione che fa il club viola. Per un accordo sull'ingaggio invece non ci sono problemi.