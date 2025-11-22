La Fiorentina risponde alla Juventus con un bellissimo gol di Mandragora e ottiene il secondo pareggio consecutivo
Fiorentina-Juventus 1-1 (45'+4 Kostic, 49' Mandragora)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (81' Viti); Dodô (46' Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (59' Ndour), Parisi (69' Kouadio); Kean, Piccoli (59' Gudmundsson).
94'
Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia per 1-1 contro la Juventus: al gol di Kostic a fine primo tempo ha risposto a inizio ripresa Mandragora.
92'
Ammonito Miretti per fallo commesso su Fortini.
91'
Kean si lancia verso l'area bianconera, quasi tutta la difesa della Juventus va a fermarlo.
90'
Assegnati 4 minuti di recupero.
88'
Doppio cambio per la Juventus: esce Vlahovic, tra i fischi dei tifosi viola, e Yildiz, tocca a David e Openda.
87'
Ammonito Parisi in panchina per proteste.
86'
Errore di Kouadio che si fa rubare il pallone, rimedia Pongracic intervenendo su Yildiz.
81'
Scintille tra Mandragora e Cabal dopo un fallo di quest'ultimo sul centrocampista viola: vengono ammoniti entrambi.
81'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Ranieri, va in campo Viti.
80'
De Gea salva sul tentativo di McKennie!
Altra sgasata di Conceição, pallone rimpallato da Ranieri e McKennie va di testa, paratona di De Gea che alza il pallone sopra la traversa.
78'
Scappa subito sulla destra Conceição, lo ferma tempestivamente Pablo Marì.
75'
Cambio nella Juventus: esce Cambiaso, va in campo Conceição.
74'
Pallone di Koopmeiners servito a Miretti, che prova il tiro in area senza però centrare il bersaglio.
71'
Sbaglia l'intervento Pablo Marì, Miretti serve il pallone a Vlahovic che però non inquadra la porta.
69'
Altro cambio per la Fiorentina: esce Parisi, tocca a Kouadio.
66'
Altro cross di Fortini nel mezzo, deviazione di Cabal e pallone per Kean che però non trova la conclusione.
64'
Doppio cambio nella Juventus: escono Thuram e Kostic, vanno in campo Miretti e Cabal.
61'
Altra occasione per la Fiorentina
Fortini serve il pallone nel mezzo Kean, che viene però chiuso da Kelly prima di poter andare al tiro.
59'
Cambi nella Fiorentina: escono Piccoli e Sohm, tocca a Gudmundsson e Ndour.
56'
Contropiede di Yildiz, tunnel a Pablo Marì e conclusione in porta, para De Gea.
54'
Calcio di punizione per la Juventus battuto da Vlahovic, devia il pallone Sohm in barriera.
53'
Mischia in area della Juventus, ma stavolta la Fiorentina non trova il modo di andare al tiro.
51'
Che occasione per la Fiorentina!
Ci prova Kean con la sua conclusione da lontano, paratona di De Gregorio che salva i suoi!
50'
Juve che torna all'attacco: prova la conclusione Locatelli, para De Gea.
48'
GOOOOL DELLA FIORENTINA!
Gol della Fiorentina!!!! MANDRAGORA!!!! Lancio lungo per Kean che fa la sponda al centrocampista viola, il quale realizza un gol bellissimo per il pareggio viola!
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio: esce Dodô, va in campo Fortini.
50'
Finisce il primo tempo: la Juventus si è portata avanti nel recupero con Kostic, per la Fiorentina da segnalare la traversa colpita da Kean.
49'
Gol della Juventus
Segna Kostic per la Juventus: conclusione in area di Locatelli, rimpallo su Vlahovic e da fuori va al tiro Kostic che segna l'1-0 per i bianconeri.
48'
Juve che attacca in questo recupero di primo tempo, la Fiorentina deve stringere le maglie in difesa.
45'
Bella azione di Kean che porta a spasso Kelly, poi prova a mettere nel mezzo il pallone ma arriva Locatelli in chiusura.
45'
Ci saranno 6 minuti di recupero.
42'
Occasione per la Fiorentina!
Sponda in area di Mandragora per Kean, il quale calcia di potenza mandando il pallone alto.
-
Ammonito McKennie per fallo commesso su Ranieri.
-
Parisi prova con il sinistro da fuori area sugli sviluppi di calcio d'angolo, pallone che finisce fuori.
-
Brividi per la Fiorentina!
Pablo Marì perde il pallone nell'uno contro uno con Vlahovic, che si invola verso la porta, poi arriva Ranieri che gli tocca il pallone e l'attaccante bianconero calcia fuori. Ma che rischio per la Fiorentina!
33'
Ritmi molto bassi in questo primo tempo, nessuna delle due squadre prova ad accelerare.
30'
Punizione per la Fiorentina calciata da Mandragora, pallone che cambia traiettoria ed esce sul fondo.
27'
Conclusione di Kostic, pallone che rimbalza sul terreno di gioco e diventa un tiro innocuo per De Gea.
24'
Traversa di Kean!
Pallone per Kean, che salta Koopmeiners e calcia verso la porta centrando in pieno l'incrocio dei pali!
23'
Azione prolungata della Juventus, alla fine chiude tutto Pongracic.
20'
Calcio di punizione per la Fiorentina, va alla battuta Fagioli calciando direttamente sul secondo palo, fa suo il pallone in uscita Di Gregorio.
19'
Gioco fermo per insulti razzisti a Vlahovic.
16'
Rigore revocato alla Juventus!
Rigore tolto alla Juventus dopo la revisione dell'arbitro al VAR: è Vlahovic che commette fallo su Pablo Marì, trattenuta reciproca tra i due.
13'
Calcio di rigore per la Juventus!
Rigore per la Juventus: trattenuta di Pablo Marì su Vlahovic, l'arbitro indica il dischetto ma il VAR lo richiama a revisionare l'azione.
12'
Bel pallone servito nel mezzo da Kean, non ci arriva però nessun giocatore viola.
9'
Rischio nella difesa viola con Sohm che di testa allontana di poco il pallone, Sohm lo rispedisce a De Gea con i giocatori della Juventus appostati in area.
6'
Il primo ammonito della gara è Fagioli, che ferma fallosamente Locatelli dopo che aveva portato via il pallone a Mandragora.
3'
Muove il pallone la Juventus, la Fiorentina cerca di compattarsi fin da subito.
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!