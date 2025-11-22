​​

La Fiorentina risponde alla Juventus con un bellissimo gol di Mandragora e ottiene il secondo pareggio consecutivo

David Fabbri /

Fiorentina-Juventus 1-1 (45'+4 Kostic, 49' Mandragora)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (81' Viti); Dodô (46' Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (59' Ndour), Parisi (69' Kouadio); Kean, Piccoli (59' Gudmundsson).

  • 94'
    Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia per 1-1 contro la Juventus: al gol di Kostic a fine primo tempo ha risposto a inizio ripresa Mandragora.

  • 92'
    yellow_card
    Ammonito Miretti per fallo commesso su Fortini.

  • 91'
    Kean si lancia verso l'area bianconera, quasi tutta la difesa della Juventus va a fermarlo.

  • 90'
    Assegnati 4 minuti di recupero.

  • 88'
    Doppio cambio per la Juventus: esce Vlahovic, tra i fischi dei tifosi viola, e Yildiz, tocca a David e Openda.

  • 87'
    yellow_card
    Ammonito Parisi in panchina per proteste.

  • 86'
    Errore di Kouadio che si fa rubare il pallone, rimedia Pongracic intervenendo su Yildiz.

  • 81'
    yellow_card
    Scintille tra Mandragora e Cabal dopo un fallo di quest'ultimo sul centrocampista viola: vengono ammoniti entrambi. 

  • 81'
    substitution
    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Ranieri, va in campo Viti.

  • 80'
    De Gea salva sul tentativo di McKennie!

    Altra sgasata di Conceição, pallone rimpallato da Ranieri e McKennie va di testa, paratona di De Gea che alza il pallone sopra la traversa.

  • 78'
    Scappa subito sulla destra Conceição, lo ferma tempestivamente Pablo Marì.

  • 75'
    substitution
    Cambio nella Juventus: esce Cambiaso, va in campo Conceição.

  • 74'
    Pallone di Koopmeiners servito a Miretti, che prova il tiro in area senza però centrare il bersaglio.

  • 71'
    Sbaglia l'intervento Pablo Marì, Miretti serve il pallone a Vlahovic che però non inquadra la porta.

  • 69'
    substitution
    Altro cambio per la Fiorentina: esce Parisi, tocca a Kouadio.

  • 66'
    substitution
    Altro cross di Fortini nel mezzo, deviazione di Cabal e pallone per Kean che però non trova la conclusione.

  • 64'
    substitution
    Doppio cambio nella Juventus: escono Thuram e Kostic, vanno in campo Miretti e Cabal. 

  • 61'
    Altra occasione per la Fiorentina

    Fortini serve il pallone nel mezzo Kean, che viene però chiuso da Kelly prima di poter andare al tiro.

  • 59'
    Cambi nella Fiorentina: escono Piccoli e Sohm, tocca a Gudmundsson e Ndour.

  • 56'
    Contropiede di Yildiz, tunnel a Pablo Marì e conclusione in porta, para De Gea.

  • 54'
    Calcio di punizione per la Juventus battuto da Vlahovic, devia il pallone Sohm in barriera.

  • 53'
    Mischia in area della Juventus, ma stavolta la Fiorentina non trova il modo di andare al tiro.

  • 51'
    Che occasione per la Fiorentina!

    Ci prova Kean con la sua conclusione da lontano, paratona di De Gregorio che salva i suoi!

  • 50'
    Juve che torna all'attacco: prova la conclusione Locatelli, para De Gea.

  • 48'
    goal
    GOOOOL DELLA FIORENTINA!

    Gol della Fiorentina!!!! MANDRAGORA!!!! Lancio lungo per Kean che fa la sponda al centrocampista viola, il quale realizza un gol bellissimo per il pareggio viola!

  • 46'
    substitution
    Il secondo tempo inizia con un cambio: esce Dodô, va in campo Fortini.

  • 50'
    Finisce il primo tempo: la Juventus si è portata avanti nel recupero con Kostic, per la Fiorentina da segnalare la traversa colpita da Kean.

  • 49'
    goal
    Gol della Juventus

    Segna Kostic per la Juventus: conclusione in area di Locatelli, rimpallo su Vlahovic e da fuori va al tiro Kostic che segna l'1-0 per i bianconeri.

  • 48'
    Juve che attacca in questo recupero di primo tempo, la Fiorentina deve stringere le maglie in difesa.

  • 45'
    Bella azione di Kean che porta a spasso Kelly, poi prova a mettere nel mezzo il pallone ma arriva Locatelli in chiusura.

  • 45'
    Ci saranno 6 minuti di recupero.

  • 42'
    Occasione per la Fiorentina!

    Sponda in area di Mandragora per Kean, il quale calcia di potenza mandando il pallone alto.

  • 41'
    yellow_card
    Ammonito McKennie per fallo commesso su Ranieri.

  • 38'
    Parisi prova con il sinistro da fuori area sugli sviluppi di calcio d'angolo, pallone che finisce fuori.

  • 35'
    Brividi per la Fiorentina!

    Pablo Marì perde il pallone nell'uno contro uno con Vlahovic, che si invola verso la porta, poi arriva Ranieri che gli tocca il pallone e l'attaccante bianconero calcia fuori. Ma che rischio per la Fiorentina!

  • 33'
    Ritmi molto bassi in questo primo tempo, nessuna delle due squadre prova ad accelerare. 

  • 30'
    Punizione per la Fiorentina calciata da Mandragora, pallone che cambia traiettoria ed esce sul fondo.

  • 27'
    Conclusione di Kostic, pallone che rimbalza sul terreno di gioco e diventa un tiro innocuo per De Gea.

  • 24'
    Traversa di Kean!

    Pallone per Kean, che salta Koopmeiners e calcia verso la porta centrando in pieno l'incrocio dei pali!

  • 23'
    Azione prolungata della Juventus, alla fine chiude tutto Pongracic.

  • 20'
    Calcio di punizione per la Fiorentina, va alla battuta Fagioli calciando direttamente sul secondo palo, fa suo il pallone in uscita Di Gregorio.

  • 19'
    Gioco fermo per insulti razzisti a Vlahovic.

  • 16'
    Rigore revocato alla Juventus!

    Rigore tolto alla Juventus dopo la revisione dell'arbitro al VAR: è Vlahovic che commette fallo su Pablo Marì, trattenuta reciproca tra i due.

  • 13'
    Calcio di rigore per la Juventus!

    Rigore per la Juventus: trattenuta di Pablo Marì su Vlahovic, l'arbitro indica il dischetto ma il VAR lo richiama a revisionare l'azione.

  • 12'
    Bel pallone servito nel mezzo da Kean, non ci arriva però nessun giocatore viola.

  • 9'
    Rischio nella difesa viola con Sohm che di testa allontana di poco il pallone, Sohm lo rispedisce a De Gea con i giocatori della Juventus appostati in area.

  • 6'
    yellow_card
    Il primo ammonito della gara è Fagioli, che ferma fallosamente Locatelli dopo che aveva portato via il pallone a Mandragora.

  • 3'
    Muove il pallone la Juventus, la Fiorentina cerca di compattarsi fin da subito.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

