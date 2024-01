Fiorentina-Bologna: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Alle ore 21:00 al Franchi di Firenze ci sarà il fischio d'inizio del primo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023-24. A sfidarsi Fiorentina e Bologna, che si daranno battaglia per avere il primo posto disponibile tra le semifinaliste del torneo.

Due squadre che in Serie A hanno finora stupito tutti e che hanno concluso il girone di andata rispettivamente al quarto e quinto posto. I presupposti per un grande spettacolo ci sono tutti e noi ve li racconteremo nella consueta diretta testuale sul nostro sito. Per aggiornare la live premete il tasto F5 del vostro PC o refreshate la pagina web.