Fiorentina-Celje: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo il successo per 2-1 in terra slovena, la Fiorentina ospita il Celje al Franchi per conquistare il passaggio alla semifinale di Conference League. La squadra di Palladino dovrà fronteggiare alcune assenze per squalifica ma si presenterà ampiamente favorita al confronto contro quella di Riera.

Fischio d’inizio alle ore 18.45, l’arbitro sarà il portoghese Joao Pinheiro. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con ampio spazio ai commenti del dopo gara e alle parole dei protagonisti. Senza dimenticare, naturalmente, le nostre pagelle.