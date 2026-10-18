Mistero Atta, ma c'è chi pronostica il rientro. Ecco quando si potrebbe rivedere in campo
Altro forfait contro il Como per quello che a tutti gli effetti è diventato un caso in casa Fiorentina, anche se ormai le cause sono chiare.
Mistero viola
Per Arthur Atta, che non sarà dl match al Franchi, la diagnosi è quella di un sovraccarico funzionale alla zona dell'addome. Difficile prevedere quando possa tornare arruolabile.
Possibile rientro?
La Repubblica in edicola questa mattina indica il possibile recupero del centrocampista viola per la gara contro l'Atalanta (29 ottobre) o il Sassuolo (2 novembre). Ma per vederlo al top bisognerà quasi sicuramente aspettare il rientro dalla sosta nazionali di novembre.
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