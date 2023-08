Della bella vittoria della Fiorentina a Marassi contro il Genoa, rimane il ricordo di un debutto impressionante in maglia viola da parte del giovane Michael Kayode, che si è imposto nei suoi primi minuti in Serie A. A tal proposito, Fiorentinanews.com ha contattato Andrea Ritorni, capo scout dell'azienda che gestisce il classe 2004.

Una serata memorabile per Kayode: il suo debutto in Serie A ha conquistato i tifosi della Fiorentina. Si aspettava un impatto del genere?

“Negli anni alla Fiorentina, Michael ha fatto un grande lavoro tecnicamente e mentalmente: in Primavera ha mostrato il suo grande valore. Sapevo che avrebbe fatto la sua sporca figura, anche se così ha giocato veramente da veterano. Ha mostrato una personalità estrema, tutto ciò fa parte del suo bel carattere. Comunque non è arrivato a niente: è semplicemente l'inizio di un percorso perché ha tutte le carte in regola per il grande calcio. Ora, però, si goda questo bel momento”.

Le giocate difensive del ragazzo hanno impressionato, oltre che per la già nota imponenza fisica, per la maturità nonostante la giovane età. È anche lei dello stesso avviso?

“Ero sicuro che sarebbe riuscito a far bene anche in una prima squadra, perché è uno dal carattere forte e umile. Vuole sempre stare insieme ai più esperti per essere ‘coccolato’ e indirizzato al meglio dal punto di vista tattico. Bravissimo, ieri, a non farsi intimorire da uno stadio ostico per gli ospiti. Bravo lui, ma brava anche la Fiorentina a puntare su uno così giovane. Nella persona di Vincenzo Italiano, ha visto la possibilità di andare in campo con la più grande serenità: Kayode è stato premiato per il suo attuale momento di forma”.

“Michael è uno che lavora assiduamente: arriva per primo e va via per ultimo dagli allenamenti, si confronta con i match analyst, prova a migliorarsi ogni giorno. Anche perché se non hai la testa non arrivi a fare il calciatore. Se terrà questo ritmo qui, si leverà tante soddisfazioni. Per questo la Fiorentina ha creduto molto in lui, fin da Valentino Angeloni, ma anche Pradè, Barone e Commisso. Quando un lavoro è fatto bene, la soddisfazione è collettiva”.