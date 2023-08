Zanetti esclude Baldanzi da Empoli-Cittadella, ma il mercato non c'entra nulla

Con Gaetano Castrovilli costretto nuovamente a finire sotto i ferri, la dirigenza della Fiorentina ha messo nel mirino il giovane centrocampista dell’Empoli Tommaso Baldanzi: nelle ultime settimane infatti i viola hanno chiesto informazioni alla dirigenza azzurra.

Proprio in questi momenti la squadra di Paolo Zanetti è impegnata nel primo turno preliminare di Coppa Italia contro il Cittadella, ed il giovane gioiello classe 2003 non solo non è sceso in campo tra i titolari, ma risulta essere addirittura escluso dai convocati. Ma, come riportato da Tuttomercatoweb.com, dietro alla sua assenza non ci sono possibili motivi legati ad un imminente trasferimento.

La sua assenza infatti era stata infatti già preannunciata dallo stesso Zanetti durante la conferenza stampa alla vigilia dell’impegno: il centrocampista è infatti educe da alcuni problemi muscolari che ne hanno rallentato la preparazione fisica in questi ultimi giorni, e per questo è stato scelto di non rischiarlo a solo una settimana dall’inizio del campionato.