Con la doppietta a San Marino, Džeko sale sul podio di una classifica dei marcatori europei insieme a due stelle assolute del calcio

Sono stati due i gol che Edin Džeko ha messo a segno nella grande vittoria della sua Bosnia contro San Marino, match terminato con un largo 6-0.

Che classifica!

Con questi due gol, l'attaccante della Fiorentina è salito a 28 gol realizzati con la propria nazionale nelle qualificazioni ai mondiali. Tra i marcatori, nella loro carriera hanno fatto meglio solo Lewandowski (31) e Cristiano Ronaldo (38).

Media pazzesca

Dzeko sta mantenendo una media invidiabile di un gol a partita nelle ultime 3 apparizioni nelle qualificazioni mondiali.