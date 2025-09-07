​​
Con la doppietta a San Marino, Džeko sale sul podio di una classifica dei marcatori europei insieme a due stelle assolute del calcio

Sono stati due i gol che Edin Džeko ha messo a segno nella grande vittoria della sua Bosnia contro San Marino, match terminato con un largo 6-0. 

Che classifica!

Con questi due gol, l'attaccante della Fiorentina è salito a 28 gol realizzati con la propria nazionale nelle qualificazioni ai mondiali. Tra i marcatori, nella loro carriera hanno fatto meglio solo Lewandowski (31)  e Cristiano Ronaldo (38). 

Media pazzesca

Dzeko sta mantenendo una media invidiabile di un gol a partita nelle ultime 3 apparizioni nelle qualificazioni mondiali. 

 

 

