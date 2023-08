Castrovilli in Premier League, una cessione non dovuta al mancato rinnovo di contratto. Ecco quanto incasserà la Fiorentina

La notizia di giornata, la notizia che ha lasciato a bocca aperta i tifosi viola e non solo. Gaetano Castrovilli lascia la Fiorentina. Il suo matrimonio con Firenze e la squadra viola sta per concludersi, dopo bellissime stagioni passate assieme.

FiorentinaNews.com ha appreso, direttamente dall'entourage del calciatore, che la cessione di Gaetano al Bournemouth non è nata per la questione legata al mancato rinnovo di contratto, bensì perché sia per il ragazzo che per la Fiorentina questa operazione costituiva un’ottima occasione.

Inoltre, a dispetto delle cifre riportate da Sky Sport, si apprende che la Fiorentina incasserà 14, e non 12, milioni di euro più bonus dal club di Premier League, l'anno scorso quasi retrocesso in Championship.