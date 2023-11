Nell’ingiusta sconfitta dell’Olimpico – perché la Fiorentina meritava almeno il pareggio – il rientrante capitan Biraghi è stato in assoluto uno dei peggiori in campo. Fuori fase, fuori forma e talvolta anche fuori dagli schemi, il terzino sinistro ha dato adito a una delle sue peggiori performance da quando veste questa maglia. Sfigurando, inoltre, nel confronto con la sua riserva Parisi (che pure era stato adattato a destra per l’occasione).

Tornato in campo dopo aver saltato due gare dal rientro dalla sosta, Biraghi è apparso distratto e poco lucido in più di un’occasione. Dalla sua parte, la Lazio ha fatto male, probabilmente complici anche i poveri ripieghi di Gonzalez, producendo più di un grattacapo a Italiano. E stranamente sono arrivati anche pochi dei suoi cross che spaccano in due le difese avversarie: da quel punto di vista, Romagnoli non è stato mai costretto agli straordinari.Ed è un peccato, vista la fragilità della retroguardia di Sarri.

Immaginabile, dunque, che il suo rientro a Roma sia stato veramente d’emergenza, dopo l’ennesimo infortunio in difesa. Non che a Biraghi fosse toccato lo sgravo di spostarsi a destra, ma probabilmente qualche altro giorno di riposo non gli avrebbe fatto male. Vero altrettanto che proporre l’emergente Pierozzi in una gara delicata come quella forse avrebbe sortito anche effetti peggiori...

Una cosa però è certa. Che un allenatore bravo e competente come Vincenzo Italiano non può permettersi il lusso di far giocare, a Roma, un giocatore in quelle condizioni. Piuttosto, come è successo, ma soltanto per i minuti finali, sì all’adattamento di Ranieri sulla corsia, fra l’altro uno dei più svegli del nostro pacchetto arretrato. Perché la Fiorentina viene già da due sconfitte di fila e alla prossima, contro la Juve, non si potrà continuare a fare certi regali agli avversari.