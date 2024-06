Atalanta-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Siamo giunti finalmente all'ultimo capitolo di questa estenuante e amara stagione, un'ulteriore stagione senza trofei e con la beffa della finale di Atene ancora negli occhi. La Fiorentina va a fare visita all'Atalanta, ancora in festa per la conquista dell'Europa League, così da recuperare la gara che era stata rinviata per la scomparsa di Barone. Appuntamento alle 18 al Gewiss Stadium e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.