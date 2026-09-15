Fiorentina-Pisa 1-0, secondo tempo in corso: esce Dragusin, c'è Viery. segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Pisa 1-0 (39' Pellegrino)
Fiorentina (4-3-3): De Gea, Joao Mario, Pongracic, Dragusin (46' Viery), Valdepenas; Oulai, Ndour, Brescianini; Gnonto, Mastantuono, Pellegrino.
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Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Dragusin, in campo c'è Viery.
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Il primo tempo finisce con la Fiorentina avanti 1-0 sul Pisa con il gol di Pellegrino.
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Ci saranno due minuti di recupero.
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Pellegrino viene trattenuto vistosamente da Caracciolo a limite dell'area: per l'arbitro non c'è niente nemmeno qua. Altra decisione discutibile da parte del direttore di gara Marinelli.
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Gol della Fiorentina!
GOOOL! PELLEGRINO! Calcia da fuori Dragusin, para ma respinge corto Scuffet e l'attaccante viola è lesto a ribadire il pallone in porta per l'1-0!
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Contatto in area del Pisa tra Gnonto e Primasso, l'arbitro lascia proseguire il gioco ma rimangono dei dubbi sulla sua decisione.
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Fiorentina che non trova né geometrie né linee di passaggio, Pisa che a centrocampo continua a fare muro.
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Altra occasione per il Pisa!
Rao salta nuovamente Joao Mario, rientra sul destro e calcia, pallone che scalfisce il palo esterno difeso da De Gea!
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Prova il tiro da fuori Joao Mario, conclusione deviata dalla difesa del Pisa.
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Altra azione d'attacco del Pisa, con Gnonto che va a chiudere in modo tempestivo su Zanon sulla destra.
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Azione veloce in riparenza del Pisa sull'asse Rao-Piccinini, arriva in tempo Pongracic a chiudere in area.
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Aggressivo il Pisa quando la Fiorentina prova a costruire l'azione, e di conseguenza il gioco viene spezzettato dai vari interventi fallosi.
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Rimpallo pericoloso tra Dragusin e Loyola nella metà campo viola, poi ha modo il difensore di controllare il pallone.
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Che occasione per il Pisa!
Tunnel di Rao su Joao Mario e pallone messo nel mezzo per Piccinini che arriva in corsa in area ma calcia fuori!
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Joao Mario serve Gnonto che prova un tiro-cross che finisce però sul fondo.
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Cross messo in area da Joao Mario, la difesa del Pisa copre bene sugli attaccanti viola anche se Scuffet si trova a dover compiere la parata in due tempi.
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Calcio d'angolo battuto da Mastantuono, va di testa Pongracic ma non direziona bene il pallone.
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Va subito al tiro da appena fuori area Ndour, pallone deviato dalla difesa pisana.
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1' Inizia la gara di Coppa Italia al ‘Franchi’! Forza viola!