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Fiorentina-Pisa 1-0, secondo tempo in corso: esce Dragusin, c'è Viery. segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Redazione /

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Fiorentina-Pisa 1-0 (39' Pellegrino)

Fiorentina (4-3-3): De Gea, Joao Mario, Pongracic, Dragusin (46' Viery), Valdepenas; Oulai, Ndour, Brescianini; Gnonto, Mastantuono, Pellegrino.

  • substitution
    46'
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    Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Dragusin, in campo c'è Viery.

  • 47'
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    Il primo tempo finisce con la Fiorentina avanti 1-0 sul Pisa con il gol di Pellegrino.

  • 45'
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    Ci saranno due minuti di recupero.

  • 42'
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    Pellegrino viene trattenuto vistosamente da Caracciolo a limite dell'area: per l'arbitro non c'è niente nemmeno qua. Altra decisione discutibile da parte del direttore di gara Marinelli.

  • 39'
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    Gol della Fiorentina!

    GOOOL! PELLEGRINO! Calcia da fuori Dragusin, para ma respinge corto Scuffet e l'attaccante viola è lesto a ribadire il pallone in porta per l'1-0!

  • 36'
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    Contatto in area del Pisa tra Gnonto e Primasso, l'arbitro lascia proseguire il gioco ma rimangono dei dubbi sulla sua decisione.

  • 33'
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    Fiorentina che non trova né geometrie né linee di passaggio, Pisa che a centrocampo continua a fare muro.

  • 28'
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    Altra occasione per il Pisa!

    Rao salta nuovamente Joao Mario, rientra sul destro e calcia, pallone che scalfisce il palo esterno difeso da De Gea!

  • 28'
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    Prova il tiro da fuori Joao Mario, conclusione deviata dalla difesa del Pisa.

  • 25'
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    Altra azione d'attacco del Pisa, con Gnonto che va a chiudere in modo tempestivo su Zanon sulla destra.

  • 22'
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    Azione veloce in riparenza del Pisa sull'asse Rao-Piccinini, arriva in tempo Pongracic a chiudere in area.

  • 19'
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    Aggressivo il Pisa quando la Fiorentina prova a costruire l'azione, e di conseguenza il gioco viene spezzettato dai vari interventi fallosi.

  • 16'
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    Rimpallo pericoloso tra Dragusin e Loyola nella metà campo viola, poi ha modo il difensore di controllare il pallone.

  • 13'
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    Che occasione per il Pisa!

    Tunnel di Rao su Joao Mario e pallone messo nel mezzo per Piccinini che arriva in corsa in area ma calcia fuori!

  • 10'
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    Joao Mario serve Gnonto che prova un tiro-cross che finisce però sul fondo.

  • 7'
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    Cross messo in area da Joao Mario, la difesa del Pisa copre bene sugli attaccanti viola anche se Scuffet si trova a dover compiere la parata in due tempi.

  • 4'
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    Calcio d'angolo battuto da Mastantuono, va di testa Pongracic ma non direziona bene il pallone.

  • 2'
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    Va subito al tiro da appena fuori area Ndour, pallone deviato dalla difesa pisana.

  • 1'
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    1' Inizia la gara di Coppa Italia al ‘Franchi’! Forza viola!

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