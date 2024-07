Fiorentina-Fiorentina Primavera: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Tutto pronto per la prima sgambata versione 2024/25: la Fiorentina di Palladino scenderà in campo oggi pomeriggio nella classica partitella in famiglia, contro la Primavera di Galloppa. A differenza dell'anno scorso, stavolta con il Viola Park a regime e i tifosi sugli spalti. Appuntamento alle 18,30 per iniziare a intravedere le prime gesta del nuovo corso tecnico e Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale del match.