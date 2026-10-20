Ranieri ha già recuperato, Atta no. La situazione acciaccati in casa Fiorentina

Come riporta Radio Bruno, sono due i giocatori da tenere d'occhio in casa Fiorentina che al momento sono acciaccati: Luca Ranieri ed Arthur Atta.

Ranieri recupera

Il guaio al piede di Ranieri non è niente di serio e il difensore viola dovrebbe essere arruolabile già in vista della gara contro l'Inter, con Vanoli che potrebbe giocarselo fin dal 1' da titolare.

Problema Atta

Ancora lontano dalla forma migliore invece Atta, che non ci sarà nemmeno a Milano. La Fiorentina vuole averlo tra i convocati per una delle partite contro Atalanta e Sassuolo, ma la situazione è complicata e si potrebbe rivedere al massimo dopo la sosta di novembre. Il francese stava recuperando molto bene dopo una prima parte di stagione difficile. Poi le tante difficoltà e lo stop.