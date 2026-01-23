Il Paris FC in vantaggio, ma l'operazione Coppola non è ancora chiusa. La Fiorentina continua a monitorare il difensore del Brighton
La BBC tiene aperta la pista Diego Coppola. Secondo il noto media britannico, infatti, sul difensore del Brighton c'è ancora l'interesse tanto della Fiorentina quanto del Paris FC, squadra quest'ultima alla quale il calciatore sembrava aver aperto in maniera definitiva nelle ultime ore.
Tutto ancora aperto
Il club francese appare tutt'ora in vantaggio, ma l'operazione non s'è chiusa con la velocità prevista. La Fiorentina dunque continua a monitorare la situazione, consapevole che il Brighton prenderà in considerazione solo l'ipotesi d'un prestito. Nel frattempo Paratici continua a guardarsi intorno: un rinforzo in difesa, a prescindere dal nome, non potrà non arrivare.
