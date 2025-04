Primavera, Fiorentina-Monza 1-1: Galloppa effettua due cambi. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Monza 1-1 (9' Aut. De Bonis, 42' Berretta)

FIORENTINA (3-4-3): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani (71' Bertolini); Trapani, Keita, Harder, Scuderi; Puzzoli (71' Mazzeo), Braschi, Rubino.

A disp.: Vannucchi, Sadotti, Elia, Lamouliatte, Gudelevicius, Ievoli, Deli, Tarantino, Angiolini.

All.: Daniele Galloppa

Serve riscattare la sconfitta di Lecce e tornare a macinare punti alla Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che oggi al Viola Park sfida il Monza. Occorre mantenere il vantaggio sulla Juventus, distante due punti e oggi impegnata sul difficilissimo campo dell’Inter, per conservare il prezioso quarto posto in classifica in chiave playoff.

Fiorentinanews c’è!

Il Monza arriva a Bagno a Ripoli con 6 punti di vantaggio sui playout, un margine che a 4 dalla fine della stagione regolare dà tranquillità alla squadra di Brevi, tuttavia non ancora salva. Fischio d’inizio alle ore 12:00, arbitra Djurdjevic di Trieste: Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.