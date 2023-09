Nico Gonzalez, una decisione last minute per Italiano

Il dubbio più grande che Vincenzo Italiano si porta dietro alla vigilia della sfida contro l'Atalanta è se fare giocare Nico Gonzalez oppure no. Come riporta il Corriere Fiorentino, l'argentino, tornato ieri ad allenarsi assieme a Beltran e tornato dall'esperienza in albiceleste che lo ha visto anche andare in gol, rischia di essere un po' stanco soprattutto a fronte di un tour de force da 7 partite in 21 giorni davanti. Prende largo l'ipotesi di non farlo giocare dal 1' ma sfruttarlo magari negli ultimi minuti: Italiano deciderà a ridosso della gara.