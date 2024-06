La Fiorentina non vuole privarsi di Terracciano, ma se il portiere partisse ha già pronto il sostituto

Nella serata di ieri era arrivata la notizia di un interessamento del Genoa per il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Nonostante il club abbia fatto filtrare di non volersi privare del suo numero 1, la dirigenza gigliata è pronta a correre ai ripari. In caso di un eventuale partenza delle Empoli, i viola avrebbero già trovato il possibile sostituto.

L'Inter lo ha scaricato e lui vuole un club di Serie A

Secondo quanto riportato questa mattina da SkySport se Terracciano dovesse lasciare Firenze il nome in cima alla lista di Daniele Pradè sarebbe un nome già sondato negli anni scorsi: il secondo portiere dell’Inter, ma di proprietà della Sampdoria, Emil Audero. Dopo un anno all'ombra di Sommer e l'esperienza di un paio di gettoni in Champions League, l'italo-indonesiano vorrebbe tornare ad essere la prima scelta fra i pali di una squadra di Serie A e la Fiorentina potrebbe fare al caso suo. Senza dimenticare che il club nerazzurro è vicino a chiudere per l’arrivo a Milano di Martinez del Genoa.

Operazione molto complicata, un vero e proprio domino

L’operazione comporterebbe un vero e proprio domino, con il Genoa che darebbe il suo attuale portiere ai nerazzurri per poi provare i viola, ed il giocatore, a cedere Terracciano. In quel caso Audero potrebbe realmente diventare un nome caldo per la Fiorentina.