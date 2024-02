Monti: "Non è possibile che la Fiorentina dipenda da tre giocatori: senza di loro squadra normale"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sullo stato di forma della Fiorentina di Italiano dopo il pareggio di Empoli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina dipende sempre dai quei tre giocatori. A me benissimo ma se ti basi solo su quelli non va bene, se mancano loro gli altri come si devono sentire? Senza Gonzalez, Arthur e Bonaventura la Fiorentina è una squadra normale? Se puntiamo tutto su loro dimostriamo questo. Ieri i terzini sono stati pessimi, i centrali cosi cosi. Se si basa tutto su un centrocampo composto da Duncan e Mandragora, due giocatori che per me sono due ottime riserve, è normale che tu possa andare in sofferenza. Se te mi metti Sottil sull’esterno, un ragazzo su cui io stesso riponevo molta fiducia, cosa può fare? Un giocatore che in 100 partite ha fatto 8 gol e 9 assist, mi sembra un po poco per poter fare la differenza nella Fiorentina. Da attaccante esterno mi aspetto molto di più, soprattutto da un giocatore dalla sua bravura. Icone ha fatto il fenomeno con il Frosinone e poi è tornato nell’anonimato, è qui che si valuta il valore reale di una squadra. Se poi vogliono vendercela come una squadra importante, mi auguro che abbia ragione chi lo fa. Sarei stracontento di fare 10 punti nelle prossime partite, anche se il calendario è quello che è”

Ha poi concluso: “Se io mi baso su Gonzalez che è forte ma gioca la metà delle partite conta il giusto. Se Arthur, che è uno dei pilastri di questa squadra, quando entra in campo fa la differenza, ma anche lui gioca un quarto d’ora. Ci lamentiamo di Bonaventura ma dobbiamo ricordarci che ha 35 anni, oltre al fatto che ha tirato il carro per mesi. Non me la sento di dargli tutte le responsabilità. Se Italiano dice che noi siamo troppo allarmisti, mi auguro che abbia ragione lui e sono pronto a chiedergli scusa”.