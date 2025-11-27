Arriva la prima sconfitta della gestione Vanoli: una brutta Fiorentina viene battuta dall'AEK Atene ed esce dal 'Franchi' tra i fischi dei tifosi viola
Fiorentina-AEK Atene 0-1 (33' Gacinovic)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo; Ranieri (78' Viti); Fortini (78' Fortini); Ndour (62' Kean), Nicolussi Caviglia (79' Fagioli), Mandragora, Parisi (62' Kouadio); Gudmundsson, Dzeko.
-
97'
Finisce la gara: la Fiorentina perde per 0-1 in casa contro l'AEK Atene ed esce tra i fischi e i corsi di protesta dei tifosi: seconda sconfitta di fila in Conference League per la Fiorentina dopo quella con il Mainz e la prima della gestione Vanoli.
-
97'
Mandragora commette fallo e viene ammonito.
-
95'
Ancora AEK Atene che va al tiro con Pineda, para De Gea.
-
94'
Contropiede dell'AEK Atene che parte da un pallone perso da Koauadio, conclusione dei greci che finisce sul fondo.
-
93'
Per un pallone Fagioli e Marin si fa vedere nelle vicinanze dell'area viene poi fermato dalla difesa viola.
-
90'
Assegnati sette minuti di recupero.
-
88'
Non ce la fa a proseguire Zini ed esce, in campo va Penrice.
-
87'
Gioco fermo per le cure in corso a Zini che si fa male in campo.
-
86'
Traversone di Fazzini dalla destra, non ci arriva sull'altro lato Kouadio.
-
83'
Azione viola innescata da Fazzini, con Viti che poi serve Mandragora ma la sua conclusione in area finisce alta.
-
80'
Cambio anche per l'AEK Atene: esce l'autore del gol Gacinovic, tocca a Gruijc.
-
78'
Triplo cambio per la Fiorentina: escono Ranieri, Nicolussi Caviglia e Fortini, vanno in campo Viti, Fagioli e Fazzini.
-
76'
AEK Atene ancora all'attacco: sbaglia Comuzzo, pallone che va a Jovic che calcia con il pallonetto da lontano, para De Gea!
-
76'
Traversa di Dzeko!
Ancora calcio d'angolo per la Fiorentina, stacca Dzeko in area centrando la traversa!
-
75'
Calcio d'angolo della Fiorentina battuto da Mandragora, conclusione di Fortini e pallone deviato dalla difesa dei greci.
-
74'
Ancora AEK all'attacco, sempre con Zini: stavolta il suo tiro diretto sul secondo palo finisce fuori.
-
73'
Brividi per la Fiorentina: errore della difesa viola e il pallone va sui piedi di Zini che calcia e colpisce il palo interno!
-
71'
Si rivede all'attacco l'AEK Atene, una conclusione dei greci finisce sul fondo.
-
68'
Si fa ammonire anche Pongracic che ferma fallosamente un avversario.
-
65'
Cambi anche per l'AEK Atene: escono Pereyra e Koita, vanno in campo Mantalos e Zini. Pereyra era stato ammonito poco prima, lo stesso per Pilios per aver bloccato fallosamente Kouadio.
-
62'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Ndour, tocca a Kouadio e Kean.
-
60'
Calcio di punizione battuto da Nicolussi Caviglia poco prima dell'area viola, esce Strakosha in presa alta e fa suo il pallone.
-
57'
Dopo una lunga revisione al VAR il gol viene confermato che il gol è annullato.
-
54'
Segna Ranieri in area su un tiro deviato di Parisi, revisione al VAR i corso per un possibile tocco di mano di un giocatore viola.
-
52'
Cross totalmente sbagliato in area da parte di Parisi e pallon che finisce sul fondo.
-
49'
Cambia poco nella manovra della Fiorentina, in questo inizio di ripresa, che sta ancora giocando a rilento.
-
46'
Il secondo tempo inizia senza cambi per le due squadre.
-
48'
Finisce il primo tempo: una brutta Fiorentina sta perdendo in casa per 0-1 contro l'AEK Atene.
-
47'
Parisi serve Dzeko, il quale mette il pallone sui piedi di Mandragora che segna, ma c'era fuorigioco.
-
45'
Ci saranno tre minuti di recupero.
-
44'
Fallo su un avversario in mezzo al campo da parte di Gudmundsson, che viene ammonito.
-
42'
Giro palla lentissimo della Fiorentina, che sta combinando poco in ogni fase della gara.
-
39'
Fiorentina in bambola, con l'AEK che nel giro di due minuti mette il pallone in area due volte con la difesa viola che rimedia poi come può.
-
36'
Jovic grazia i viola
Ancora AEK in attacco con il cross per Jovic che a due passi dalla porta calcia altissimo sprecando una nitida occasione da gol.
-
33'
Gol dell'AEK Atene
Segnano i greci. Perde un pallone a centrocampo Ndour, con l'azione che poi si sviluppa a sinistra, difesa immobile e pallone sevito da Pineda a Gacinovic che tutto solo in area deposita il pallone in porta.
-
30'
Ritmi bassi in campo, nonostante da alcuni minuti il possesso palla sia della Fiorentina.
-
27'
Calcio d'angolo battuto da Mandragora in area, allontana il pallone Strakosha in uscita alta.
-
24'
Lancio in area di Nicolussi Caviglia intercettato dalla difesa greca, va su tutte le furie Vanoli.
-
21'
Fiorentina che torna all'attacco con Dzeko che serve Gudmundsson, ma quest'ultimo sbaglia il passaggio per Mandragora in area.
-
18'
Gol annullato alla Fiorentina
Sugli sviluppi di calcio d'angolo segna Gudmundsson a pochi passi dalla porta, ma dopo una revisione del VAR il gol viene allullato per fuorigioco.
-
15'
Occasione per la Fiorentina!
Azione di Parisi sulla sinistra, cross per Dzeko che va di testa, alza il pallone sopra la traversa Strakosha!
-
15'
Altra azione dell'AEK, conJovic che smista a sinistra per Pilios che calcia in area, para De Gea.
-
13'
Fiorentina che resta spesso nella sua metà campo a difendere, squadra greca più rapida in impostazione per ora.
-
10'
Occasione per la Fiorentina!
Bella azione di Ranieri che imbuca per Dzeko in area, lo anticipa Strakosha in uscita.
-
4'
Ancora AEK Atene all'attacco con Pilios sulla sinistra, la sua conclusione finisce sul fondo.
-
2'
Perdono prima il pallone Dzeko e poi Pongracic, e l'AEK Atene va ad attaccare sulla sinistra, chiusura dell'azione da parte di Parisi.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!