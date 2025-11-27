​​

Arriva la prima sconfitta della gestione Vanoli: una brutta Fiorentina viene battuta dall'AEK Atene ed esce dal 'Franchi' tra i fischi dei tifosi viola

Fiorentina-AEK Atene 0-1 (33' Gacinovic)

Fiorentina (3-5-2):  De Gea; Pongracic, Comuzzo; Ranieri (78' Viti); Fortini (78' Fortini); Ndour (62' Kean), Nicolussi Caviglia (79' Fagioli), Mandragora, Parisi (62' Kouadio); Gudmundsson, Dzeko.
 

  • 97'
    Finisce la gara: la Fiorentina perde per 0-1 in casa contro l'AEK Atene ed esce tra i fischi e i corsi di protesta dei tifosi: seconda sconfitta di fila in Conference League per la Fiorentina dopo quella con il Mainz e la prima della gestione Vanoli.

  • 97'
    yellow_card
    Mandragora commette fallo e viene ammonito.

  • 95'
    Ancora AEK Atene che va al tiro con Pineda, para De Gea.

  • 94'
    Contropiede dell'AEK Atene che parte da un pallone perso da Koauadio, conclusione dei greci che finisce sul fondo.

  • 93'
    Per un pallone Fagioli e Marin si fa vedere nelle vicinanze dell'area viene poi fermato dalla difesa viola.

  • 90'
    Assegnati sette minuti di recupero.

  • 88'
    Non ce la fa a proseguire Zini ed esce, in campo va Penrice.

  • 87'
    Gioco fermo per le cure in corso a Zini che si fa male in campo.

  • 86'
    Traversone di Fazzini dalla destra, non ci arriva sull'altro lato Kouadio.

  • 83'
    Azione viola innescata da Fazzini, con Viti che poi serve Mandragora ma la sua conclusione in area finisce alta.

  • 80'
    substitution
    Cambio anche per l'AEK Atene: esce l'autore del gol Gacinovic, tocca a Gruijc.

  • 78'
    substitution
    Triplo cambio per la Fiorentina: escono Ranieri, Nicolussi Caviglia e Fortini, vanno in campo Viti, Fagioli e Fazzini.

  • 76'
    AEK Atene ancora all'attacco: sbaglia Comuzzo, pallone che va a Jovic che calcia con il pallonetto da lontano, para De Gea!

  • 76'
    Traversa di Dzeko!

    Ancora calcio d'angolo per la Fiorentina, stacca Dzeko in area centrando la traversa!

  • 75'
    Calcio d'angolo della Fiorentina battuto da Mandragora, conclusione di Fortini e pallone deviato dalla difesa dei greci.

  • 74'
    Ancora AEK all'attacco, sempre con Zini: stavolta il suo tiro diretto sul secondo palo finisce fuori.

  • 73'
    Brividi per la Fiorentina: errore della difesa viola e il pallone va sui piedi di Zini che calcia e colpisce il palo interno!

  • 71'
    Si rivede all'attacco l'AEK Atene, una conclusione dei greci finisce sul fondo.

  • 68'
    yellow_card
    Si fa ammonire anche Pongracic che ferma fallosamente un avversario.

  • 65'
    substitution
    Cambi anche per l'AEK Atene: escono Pereyra e Koita, vanno in campo Mantalos e Zini. Pereyra era stato ammonito poco prima, lo stesso per Pilios per aver bloccato fallosamente Kouadio.

  • 62'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Ndour, tocca a Kouadio e Kean. 

  • 60'
    Calcio di punizione battuto da Nicolussi Caviglia poco prima dell'area viola, esce Strakosha in presa alta e fa suo il pallone.

  • 57'
    Dopo una lunga revisione al VAR il gol viene confermato che il gol è annullato.

  • 54'
    Segna Ranieri in area su un tiro deviato di Parisi, revisione al VAR i corso per un possibile tocco di mano di un giocatore viola.

  • 52'
    Cross totalmente sbagliato in area da parte di Parisi e pallon che finisce sul fondo.

  • 49'
    Cambia poco nella manovra della Fiorentina, in questo inizio di ripresa, che sta ancora giocando a rilento.

  • 46'
    Il secondo tempo inizia senza cambi per le due squadre. 

  • 48'
    Finisce il primo tempo: una brutta Fiorentina sta perdendo in casa per 0-1 contro l'AEK Atene.

  • 47'
    Parisi serve Dzeko, il quale mette il pallone sui piedi di Mandragora che segna, ma c'era fuorigioco.

  • 45'
    Ci saranno tre minuti di recupero.

  • 44'
    yellow_card
    Fallo su un avversario in mezzo al campo da parte di Gudmundsson, che viene ammonito.

  • 42'
    Giro palla lentissimo della Fiorentina, che sta combinando poco in ogni fase della gara.

  • 39'
    Fiorentina in bambola, con l'AEK che nel giro di due minuti mette il pallone in area due volte con la difesa viola che rimedia poi come può.

  • 36'
    Jovic grazia i viola

    Ancora AEK in attacco con il cross per Jovic che a due passi dalla porta calcia altissimo sprecando una nitida occasione da gol.

  • 33'
    goal
    Gol dell'AEK Atene

    Segnano i greci. Perde un pallone a centrocampo Ndour, con l'azione che poi si sviluppa a sinistra, difesa immobile e pallone sevito da Pineda a Gacinovic che tutto solo in area deposita il pallone in porta.

  • 30'
    Ritmi bassi in campo, nonostante da alcuni minuti il possesso palla sia della Fiorentina.

  • 27'
    Calcio d'angolo battuto da Mandragora in area, allontana il pallone Strakosha in uscita alta.

  • 24'
    Lancio in area di Nicolussi Caviglia intercettato dalla difesa greca, va su tutte le furie Vanoli.

  • 21'
    Fiorentina che torna all'attacco con Dzeko che serve Gudmundsson, ma quest'ultimo sbaglia il passaggio per Mandragora in area.

  • 18'
    Gol annullato alla Fiorentina

    Sugli sviluppi di calcio d'angolo segna Gudmundsson a pochi passi dalla porta, ma dopo una revisione del VAR il gol viene allullato per fuorigioco.

  • 15'
    Occasione per la Fiorentina!

    Azione di Parisi sulla sinistra, cross per Dzeko che va di testa, alza il pallone sopra la traversa Strakosha!

  • 15'
    Altra azione dell'AEK, conJovic che smista a sinistra per Pilios che calcia in area, para De Gea.

  • 13'
    Fiorentina che resta spesso nella sua metà campo a difendere, squadra greca più rapida in impostazione per ora.

  • 10'
    Occasione per la Fiorentina!

    Bella azione di Ranieri che imbuca per Dzeko in area, lo anticipa Strakosha in uscita.

  • 4'
    Ancora AEK Atene all'attacco con Pilios sulla sinistra, la sua conclusione finisce sul fondo.

  • 2'
    Perdono prima il pallone Dzeko e poi Pongracic, e l'AEK Atene va ad attaccare sulla sinistra, chiusura dell'azione da parte di Parisi.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

