Fiorentina-AEK Atene 0-1, segna Koita per i greci. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-AEK Atene 0-0
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo; Ranieri; Fortini; Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.
-
39'
Fiorentina in bambola, con l'AEK che nel giro di due minuti mette il pallone in area due volte con la difesa viola che rimedia poi come può.
-
36'
Jovic grazia i viola
Ancora AEK in attacco con il cross per Jovic che a due passi dalla porta calcia altissimo sprecando una nitida occasione da gol.
-
33'
Gol dell'AEK Atene
Segnano i greci. Perde un pallone a centrocampo Ndour, con l'azione che poi si sviluppa a sinistra, difesa immobile e pallone a Koita che tutto solo in area deposita il pallone in porta.
-
30'
Ritmi bassi in campo, nonostante da alcuni minuti il possesso palla sia della Fiorentina.
-
27'
Calcio d'angolo battuto da Mandragora in area, allontana il pallone Strakosha in uscita alta.
-
24'
Lancio in area di Nicolussi Caviglia intercettato dalla difesa greca, va su tutte le furie Vanoli.
-
21'
Fiorentina che torna all'attacco con Dzeko che serve Gudmundsson, ma quest'ultimo sbaglia il passaggio per Mandragora in area.
-
18'
Gol annullato alla Fiorentina
Sugli sviluppi di calcio d'angolo segna Gudmundsson a pochi passi dalla porta, ma dopo una revisione del VAR il gol viene allullato per fuorigioco.
-
15'
Occasione per la Fiorentina!
Azione di Parisi sulla sinistra, cross per Dzeko che va di testa, alza il pallone sopra la traversa Strakosha!
-
15'
Altra azione dell'AEK, conJovic che smista a sinistra per Pilios che calcia in area, para De Gea.
-
13'
Fiorentina che resta spesso nella sua metà campo a difendere, squadra greca più rapida in impostazione per ora.
-
10'
Occasione per la Fiorentina!
Bella azione di Ranieri che imbuca per Dzeko in area, lo anticipa Strakosha in uscita.
-
4'
Ancora AEK Atene all'attacco con Pilios sulla sinistra, la sua conclusione finisce sul fondo.
-
2'
Perdono prima il pallone Dzeko e poi Pongracic, e l'AEK Atene va ad attaccare sulla sinistra, chiusura dell'azione da parte di Parisi.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!