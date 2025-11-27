​​

Fiorentina-AEK Atene 0-1, segna Koita per i greci. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-AEK Atene 0-0 

Fiorentina (3-5-2):  De Gea; Pongracic, Comuzzo; Ranieri; Fortini; Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.
 

  • 39'
    Fiorentina in bambola, con l'AEK che nel giro di due minuti mette il pallone in area due volte con la difesa viola che rimedia poi come può.

  • 36'
    Jovic grazia i viola

    Ancora AEK in attacco con il cross per Jovic che a due passi dalla porta calcia altissimo sprecando una nitida occasione da gol.

  • 33'
    goal
    Gol dell'AEK Atene

    Segnano i greci. Perde un pallone a centrocampo Ndour, con l'azione che poi si sviluppa a sinistra, difesa immobile e pallone a Koita che tutto solo in area deposita il pallone in porta.

  • 30'
    Ritmi bassi in campo, nonostante da alcuni minuti il possesso palla sia della Fiorentina.

  • 27'
    Calcio d'angolo battuto da Mandragora in area, allontana il pallone Strakosha in uscita alta.

  • 24'
    Lancio in area di Nicolussi Caviglia intercettato dalla difesa greca, va su tutte le furie Vanoli.

  • 21'
    Fiorentina che torna all'attacco con Dzeko che serve Gudmundsson, ma quest'ultimo sbaglia il passaggio per Mandragora in area.

  • 18'
    Gol annullato alla Fiorentina

    Sugli sviluppi di calcio d'angolo segna Gudmundsson a pochi passi dalla porta, ma dopo una revisione del VAR il gol viene allullato per fuorigioco.

  • 15'
    Occasione per la Fiorentina!

    Azione di Parisi sulla sinistra, cross per Dzeko che va di testa, alza il pallone sopra la traversa Strakosha!

  • 15'
    Altra azione dell'AEK, conJovic che smista a sinistra per Pilios che calcia in area, para De Gea.

  • 13'
    Fiorentina che resta spesso nella sua metà campo a difendere, squadra greca più rapida in impostazione per ora.

  • 10'
    Occasione per la Fiorentina!

    Bella azione di Ranieri che imbuca per Dzeko in area, lo anticipa Strakosha in uscita.

  • 4'
    Ancora AEK Atene all'attacco con Pilios sulla sinistra, la sua conclusione finisce sul fondo.

  • 2'
    Perdono prima il pallone Dzeko e poi Pongracic, e l'AEK Atene va ad attaccare sulla sinistra, chiusura dell'azione da parte di Parisi.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

