Gudmundsson miglior attore non protagonista anche contro la corazzata Francia. Un assist e mezzo per l'attaccante della Fiorentina

Albert Gudmundsson si accende letteralmente quando scende in campo per la sua nazionale. A differenza di quanto sta dimostrando invece con la maglia della Fiorentina…

Gud ottimo anche contro la Francia

Anche questa sera infatti è stato protagonista del pareggio della sua Islanda contro la Francia. Un 2-2 rocambolesco che ha visto un tocco di Gud per Hlynsson che da solo ha battuto il portiere in uscita per il gol del pari islandese.

Un assist e mezzo

Ma il numero dieci viola è entrato anche nell'azione del primo gol. All'85' è stato sostituito dopo aver realizzato praticamente un assist e mezzo. Poiché ci ha messo lo zampino anche in occasione del vantaggio degli scandinavi.