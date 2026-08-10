Poteva essere il colpo 'da novanta' la scorsa stagione, poi la Fiorentina non affondò: oggi è ancora svincolato e potrebbe tornare in Arabia

Sembrava poter essere il nome ‘grosso’ per il mercato della scorsa stagione, poi le elevate richieste economiche non hanno invogliato la Fiorentina ad approfondire maggiormente la trattativa. Eppure, dopo due stagioni di corteggiamenti vari da più squadre - soprattutto italiane -, l'ex obiettivo viola non ha ancora trovato casa al 10 di agosto.

Dopo il Mondiale, nulla

Si tratta di Franck Kessié, centrocampista ivoriano, reduce da un Mondiale non indimenticabile con la sua Costa D'Avorio - si salva il gol contro la Germania, poi rivelatosi inutile - e dalla sua terza stagione con gli arabi dell'Al-Ahli. Come detto, l'anno scorso sembrava finito anche nel mirino della Fiorentina, mentre quest'anno su di lui c'era la Juventus: eppure, riporta Sky Sport, nulla si muove.

La Juve attende

Non aiuta il suo vecchio contratto, che lo legava all'Al-Ahli con uno stipendio annuale netto di 14 milioni che, anche nei limiti di quanto adattabile al campionato italiano, sono cifre distopiche; non aiuta neanche la situazione della Juventus, che dopo Alajbegovic e Kolo Muani non sembra aver fretta di puntare anche l'ivoriano. E allora, per Kessié si prospetta un clamoroso ritorno all'Al-Ahli, se nient'altro si muoverà.