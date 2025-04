Come se non bastasse il deludente e moscio 0-0 con il Parma, costato due punti sanguinosi alla Fiorentina nella rincorsa all'Europa che conta (non parlateci ancora di Conference, grazie), il post gara di ieri ci ha regalato tutta una serie di ammissioni di pavidità francamente sconfortanti. Protagonista il vice di Palladino, Stefano Citterio, al suo fianco fin dai tempi di Monza.

Sentirsi dire che tutto sommato, l'importante era non perdere, che il punticino serve a muovere la classifica, è forse perfino peggiore del poco e nulla visto in campo. Nell'ennesima partita interpretata allo stesso modo contro una piccola, in un turno dove si sfidavano Lazio e Roma e Atalanta e Bologna. Ai tempi di Corvino, il refrain era il classico ‘Firenze non è Lecce’. Ecco, a Palladino e staff annesso andrebbe ricordato che Firenze non è neanche Monza, dove in fin dei conti poteva andar bene un po' tutto, figuriamoci un innocuo 0-0 di quasi fine stagione, in condizioni di classifica tranquilla.

No, a Firenze lo 0-0 interno col Parma, dopo tre partite esaltanti contro Juve, Atalanta e Milan non soddisfa l'appetito. O almeno ci si augura che sia (ancora) così, nonostante quel trend malinconico e mediocre ad accontentarsi abbia preso sempre più piede. E gli andrebbe ricordato perché non è la prima volta che al momento del dunque, quando c'è da dimostrare maturità e audacia, da dettare i ritmi e fare la partita, la Fiorentina si scioglie. Trovare stimoli contro le grandi è piuttosto banale ma caso vuole che il campionato sia composto da 20 squadre, non tutte big. E dire che la squadra viola all'impegno di ieri c'era arrivata dopo il massiccio turn over di giovedì, per garantire una presunta freschezza mai vista all'atto pratico. Un turn over dai frutti inutili, almeno quanto il risultato di ieri.