Primavera, Fiorentina-Hellas Verona 4-1 Rubino infila il poker gigliato! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Hellas Verona 4-1 (7' Braschi, 36' Luna, 45+5' Presta, 61' Braschi, 67' Rubino)

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani Kouadio (73' Sadotti), Romani, Balbo (34' Scuderi); Ievoli, Harder (73' Gudelevicius); Presta (73' Spaggiari), Rubino, Caprini, Braschi.

A disp.: Dolfi, Leonardelli, Elia, Sadotti, Scuderi, Gudelevicius, Spaggiari, Keita, Deli, Pisani, Tarantino.

All.: Daniele Galloppa

Riprende il cammino della Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa, dopo l'amara sconfitta in Supercoppa contro il Sassuolo campione d'Italia. Dopo la vittoria da batticuore a Cesena, conquistata in pieno recupero, arriva la prima uscita casalinga per i ragazzi viola, che ospitano al Viola Park l'Hellas Verona.

Fischio d'inizio della sfida alle ore 16:30.