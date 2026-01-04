Comunque vada sarà silenzio post Cremonese. Prosegue il silenzio stampa della Fiorentina

Non parlerà nessuno nemmeno oggi. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com prosegue il silenzio stampa della Fiorentina a prescindere da quello che sarà il risultato della partita di oggi al Franchi.

Unica eccezione

L'unico a parlare qualche giorno fa era stato il dg Alessandro Ferrari, che aveva ribadito come il silenzio stampa sia una strategia per mantenere alta la concentrazione in casa viola.

Ancora silenzio

Un silenzio che dura ormai da metà dicembre, quando arrivò al Franchi la durissima sconfitta contro l'Hellas Verona.