Ultimi scampoli per Quarta in maglia viola? Il Betis fa sul serio e in settimana può fargli spazio

Il ballottaggio per la maglia di secondo centrale, accanto a Milenkovic, è più che mai aperto con Ranieri e Martinez Quarta in corsa: per l'argentino però potrebbe essere anche un'ultima uscita in maglia viola. Ne è convinta La Nazione che prevede per la settimana prossima la concretizzazione dell'affare con il Betis per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, appena i verdi-blanco di Siviglia avranno piazzato Felipe Luiz. A quel punto la Fiorentina avrebbe strada libera per trovare il suo centrale mancino titolare.