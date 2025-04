Milan-Fiorentina in pillole: un doppio successo che manca da 24 anni e un tabù fuori casa da sfatare. E Kean punta una statistica...

Stasera alle 20.45 andrà in scena Milan-Fiorentina, gara valevole per la 31sima giornata di Serie A. Quella di stasera si conferma come una partita fondamentale per le speranze europee di entrambe le squadre, divise da solo 4 punti in classifica: una vittoria viola significherebbe crearsi un cuscinetto di sette punti, permettendosi il lusso di pensare solo a “quelle davanti”, in lotta per l'Europa League.

Partita che non arriva in un buon momento per il Milan di Conceicao, che nelle ultime 7 partite ha raccolto solo due vittorie (col Como in casa e col Lecce in trasferta): inoltre, i rossoneri sono reduci dalle fatiche della semifinale di andata di Coppa Italia, pareggiata contro l'Inter per 1-1. Fiorentina che, tuttavia, non trova la vittoria a San Siro da 5 anni e mezzo: allora, nel 2019, fu vittoria per 1-3 con gol viola di Pulgar, Castrovilli e Ribery. Il gol del Milan? Fu il primo in maglia rossonera di un certo Rafa Leao…

Sarà anche la partita di un incrocio di prestiti molto discusso recentemente: Sottil e Adli, infatti, sono al centro di una trattativa fra le due squadre per i rispettivi trasferimenti in via definitiva. Il francese, dopo un avvio spaziale, ha rimediato un infortunio che lo ha allontanato dai titolari e adesso, complice l'ottimo periodo di forma dei tre centrocampisti viola, fa fatica a ritagliarsi lo spazio che vorrebbe. Sottil, d'altro canto, vive di fiammate: negli appena 100 minuti concessi da Conceicao all'ala italiana, Sottil non è riuscito a impressionare.

Infine una curiosità: quella di stasera sarà la 200sima partita di Moise Kean in Serie A. Delle 199 disputate sinora, il bomber di Vercelli ne ha vinte 99: vorrà sicuramente fare numero pieno. Appuntamento alle 20.45 a San Siro.