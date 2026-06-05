E alla fine Tedesco va a Bologna: con lui un ex Fiorentina, vice di Pioli in viola

Si attende solo l'ufficialità, ormai Fabio Grosso è destinato a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Nel frattempo ha cambiato tecnico anche il Bologna, dopo aver salutato l'ex viola Vincenzo Italiano. Domenico Tedesco siederà sulla panchina rossoblù.

Tedesco è il nuovo tecnico del Bologna

Con lui c'è una vecchia conoscenza del mondo Fiorentina. Il vice-allenatore di Tedesco, infatti, sarà Andrea Tarozzi. Si insedia una figura di Bologna (precisamente di Sasso Marconi) e già protagonista in maglia rossoblù e viola, da difensore tra gli anni ‘80 e ’90.

Con lui una vecchia conoscenza viola

Tarozzi, inoltre, ha trascorso una recente breve esperienza nel club viola. Era infatti il vice di Stefano Pioli, salvo poi salutare insieme al tecnico a novembre con il suo esonero.