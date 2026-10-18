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"Santiago Beltrán sarà ceduto a gennaio, a prescindere dal rinnovo". La strategia della Fiorentina e quella del River... Da 100 milioni

Claudio Tirinnanzi /
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Dall'Argentina si continua a parlare del possibile futuro del portierino del River Plate Santiago Beltrán. Il giornalista sportivo Matías Cabezas, ha rivelato nelle scorse ore che Beltrán "sarà ceduto nella prossima finestra di mercato, a prescindere dal rinnovo del contratto". 

L'offerta della Fiorentina

Una delle principali candidate per ingaggiarlo è la Fiorentina, che offrirebbe alla società di Buenos Aires un prestito con diritto di riscatto a luglio 2027. 

La strategia del River

L'obiettivo attuale del River Plate è quello di rinnovare il contratto di Beltrán per aumentare la sua clausola rescissoria da 25 a 100 milioni di dollari. Per quanto riguarda i potenziali sostituti, i principali candidati sono Yassine Bounou e Agustín Rossi.

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