Fiorentina-Bologna, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Bologna

La Fiorentina si prepara ad accogliere un Bologna che sta stupendo in questo campionato e che ha un punto in più in classifica dei viola. Per il tecnico Italiano e suoi giocatori è impellente tornare a vincere e rilanciarsi dopo tre sconfitte di fila in campionato dopo essersi preso la vetta del girone di Conference League. L’allenatore dei rossoblù Thiago Motta cerca invece ulteriori conferme dieci risultati utili di fila. Un ‘Derby dell’Appennino’, quello in programma oggi, che si preannuncia ad alta intensità e combattuto da entrambe le parti.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15. Dirige il sig. Maresca della sezione di Napoli. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.