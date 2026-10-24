Peggior difesa contro miglior attacco: Fiorentina alla ricerca dell'impresa a San Siro. Ma le reti subite sono un problema

Se la peggior difesa del campionato (quella della Fiorentina, 17 gol subiti) va ad affrontare il miglior attacco del torneo (quello dell’Inter, 21 fatti di cui 15 in casa) il verdetto della partita in programma domani a San Siro appare scontato, scrive quest'oggi Tuttosport.

Eppure…

Eppure il calcio ha saputo a volte regalare sorprese ed è a questo, ovviamente non solo a questo, a cui si appiglia Paolo Vanoli preparando la sfida contro i campioni d’Italia: “Ci aspetta una squadra fortissima, capace di vincere in Champions anche in dieci: ma nel calcio nulla è impossibile. Certo, se andremo a Milano da presuntuosi non combineremo nulla”.

“MI dà fastidio subire così tanto”

17 reti incassate, una media di una ogni 5 tiri, il peggior rapporto di tutta la Serie A, sono oggettivamente troppe spiegano le cinque sconfitte e una Fiorentina in piena zona retrocessione. Anche su questo aspetto Vanoli ha voluto fare il punto: “Da ex difensore questo mi urta e mi preoccupa non poco, bisogna diventare adesso una squadra che non subisce, con il suo giusto equilibrio”.