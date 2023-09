Udinese-Fiorentina 0-1: chance per Bonaventura, partita più vivace. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Udinese-Fiorentina 0-1 (M. Quarta 32')

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (6' Kayode), M. Quarta, Ranieri, Biraghi (C); Mandragora, M. Lopez; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

60' - Buona idea di Bonaventura, ma la palla alta a premiare l'inserimento di Mandragora non passa. Su ribaltamento di fronte, l'Udinese riesce a schiacciare la Viola.

57' - L'Udinese ribalta il campo. Il passaggio di Payero arriva a Kamara, che mette in mezzo un cross pericoloso poi allontanato.

56' - Bonaventura! Poco attenta l'Udinese su una situazione offensiva a favore della Fiorentina. Ma la conclusione del numero 5 viola viene respinta da Perez.

54' - Intervento difensivo decisivo di Ranieri su conclusione dell'argentino Payero. Dubbi su un eventuale fallo di Ebosele su Kouame, Biraghi torna a protestare.

53' - Graziato Walace, che scalcia il pallone dopo un fischio di Chiffi ma non viene ammonito.

52' - Acceso il duello fisico tra Bijol e Nzola. L'attaccante angolano fatica a muoversi senza essere disturbato.

49' - La Viola costruisce e arriva al limite dell'area. Kouame liscia la conclusione, poi Brekalo commette fallo su palla alta.

46' - Nessun cambio nell'intervallo, si riparte con gli stessi ventidue in campo.

46' - Via alla ripresa! Forza Viola!

45+4' - Finisce il primo tempo: Udinese-Fiorentina 0-1.

45+4' - A 15 secondi dalla fine del primo tempo, l'Udinese si procura un'ultima occasione. Da esterno a esterno, il cross rasoterra di Ebosele taglia l'area e arriva ad Hassane Kamara: tiro bloccato da Terracciano.

45' - Concessi 4 minuti di recupero.

44' - Brekalo sbaglia la misura del cross e getta una situazione di due contro uno, ma guadagna un corner.

43' - Chiffi richiama Italiano dopo alcune proteste per un presunto fallo su Biraghi. Si chiude tutto con una stretta di mano.

40' - La punizione di Samardzic si infrange sulla barriera, o meglio, sulla faccia di Mandragora. Si accascia a terra il numero 38 viola, ma niente di grave.

38' - Contrasto duro tra Ebosele e Ranieri: l'esterno dell'Udinese colpisce coi tacchetti il numero 16 viola nelle zone proibite. Clamorosamente ammonito il difensore della Fiorentina, assegnata punizione all'Udinese. Grave errore del direttore di gara.

34' - Sale a quota due il numero di gol in campionato di Quarta, che non aveva mai superato la singola marcatura in una stagione in Serie A.

32' - GOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! MARTINEZ QUARTA! Ancora l'argentino, dopo la rete contro l'Atalanta. Bellissima palla di Bonaventura per l'inserimento del difensore viola, che accarezza il pallone e lo spedisce rasoterra alle spalle di Silvestri. Dopo una brutta mezz'ora, la Fiorentina va in vantaggio!!

30' - Tirocross di Ebosele, completamente inoffensivo per la difesa della Fiorentina.

27' - Ecco la prima occasione viola! Su cross di Kayode per Bonaventura, sbuca Kouame dalle retrovie: colpo di testa impreciso che finisce a lato.

25' - Filtrante di Bonaventura troppo lungo per Nzola. Viola totalmente inoffensiva.

21' - Parata fantastica di Terracciano!!! Payero pesca Hassane Kamara sulla fascia, liberissimo di servire Thauvin al centro. Il francese è completamente solo, ma il numero 1 viola fa un grande intervento e salva una Fiorentina in apnea. Già tre parate decisive.

18' - Grande scambio tra Samardzic e Lucca, molto bravo a usare il fisico. Il suo cross pesca Payero in mezzo all'area di rigore, ma l'argentino apre troppo il piattone e si divora il vantaggio bianconero. Fiorentina in difficoltà.

17' - Fallo di Walace su Nzola: Italiano reclama il giallo, Chiffi ignora.

15' - Fase più tranquilla dopo un inizio shock per la Fiorentina, che pian piano guadagna metri con il suo possesso.

12' - Primo timido tentativo viola a opera di Brekalo: il suo destro da fuori area è potente ma altissimo.

10' - Inizio complicato per la Fiorentina: oltre allo stop del brasiliano, sul campo l'Udinese ha creato molti più pericoli in questi primi frangenti di partita.

8' - Rimane impressa l'immagine di Dodô, che non riesce a camminare. Il numero 2 della Fiorentina è in lacrime, accompagnato dallo staff ai lati del campo. Le sue condizioni non tranquillizzano affatto i tifosi viola.

6' - Cambio confermato: esce Dodô, entra Michael Kayode.

4' - Dodô chiede il cambio. Dopo un contrasto perso con Samardzic, il brasiliano rimane a terra toccandosi il polpaccio.

4' - Ancora Terracciano, con la seconda parata del match su tiro minaccioso da fuori area da parte di Samardzic. Partita bene l'Udinese.

3' - Richiamata verbale per Mandragora dopo un brutto intervento su Ebosele. Sottil senior, dalla panchina, reclama un giallo che non arriva.

1' - Prima occasione per l'Udinese dopo 55 secondi: il tiro sporco di Payero diventa un assist per Thauvin, Terracciano respinge la sua conclusione con i piedi.

1' - Fischio d'inizio, si parte! Forza Viola!

Terzo impegno settimanale per la Fiorentina che cerca di non perdere terreno in campionato, dopo il bel ritorno alla vittoria del turno scorso con l'Atalanta: di fronte un'Udinese poverissima di punti e gol fino a questo momento ma, come sempre, avversario tabù. Si parte alle 15 alla ‘Udinese Arena’, agli ordini del sig. Chiffi di Padova.

