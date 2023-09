Udinese-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Terzo impegno settimanale per la Fiorentina che cerca di non perdere terreno in campionato, dopo il bel ritorno alla vittoria del turno scorso con l'Atalanta: di fronte una Udinese poverissima di punti e gol fino a questo momento ma, come sempre, avversario tabù. Si parte alle 15 alla Udinese Arena, agli ordini del sig. Chiffi di Padova e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.