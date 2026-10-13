Residenti a Bagno a Ripoli ma irraggiungibili... anche per il Comune: atti affissi all’Albo Pretorio per figlie e moglie di Ribery

Sembra proprio che le colline di Bagno a Ripoli abbiano un fascino irresistibile per i campioni del pallone, ma anche una strana tendenza a farne smarrire le tracce burocratiche. Dopo il caso dell’ex attaccante belga Kevin Mirallas — rimasto introvabile tra gli olivi di via di Picille per la consegna di una notifica ufficiale —, la storia si ripete.

Il Comune bussa…

E questa volta il dribbling burocratico coinvolge un nome ancora più altisonante: Ribéry. Ma non l’ex attaccante di Bayern Monaco e Fiorentina, bensì le figlie Hiziya Fatiha e Shahinez oltre alla moglie Wahiba. La famiglia del campione francese ha infatti vissuto, tra il 2019 e il 2020, per alcuni mesi in una bella villa sulla collina di Sant’Andrea a Morgiano, prima di rientrare a Monaco e lasciare Franck in temporanea solitudine. Però quando gli atti ufficiali del Comune hanno provato a bussare alla porta, il risultato è stato lo stesso copione già visto per Mirallas.

…nessuno risponde

Lo scorso 25 agosto, il messo comunale si è recato in via di Sant’Andrea a Morgiano 1d per notificare un atto a Shahinez Ribéry e Wahiba Belhami. Risultato? Campanello suonato a vuoto, verifiche sul posto, accertamenti d’anagrafe e ricerche vane per individuare l’effettiva dimora o domicilio. Poiché ogni recapito è risultato sconosciuto all’indirizzo dei registri, per la giovane Shahinez e sua madre non è rimasto che il consueto iter di legge: l’atto è stato depositato nella Casa Comunale e l’avviso affisso all’Albo Pretorio.

Due episodi

Ma la saga non finisce qui. Il 6 ottobre, le stesse infruttuose ricerche in loco hanno riguardato la figlia maggiore del calciatore: Hiziya Fatiha Ribéry. Anche per lei atti depositati e avvisi in bacheca comunale per “irreperibilità”. Le tre donne risulta si trovino tra Monaco, Parigi e Milano ma, evidentemente, forse anche il loro cuore, sicuramente la residenza, l’hanno lasciata a Bagno a Ripoli.