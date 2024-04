Juventus-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di FiorentinaNews.com

Per i tifosi viola, è la partita della stagione. Quella che si segna sul calendario appena esce l'accoppiamento: Fiorentina vs Juventus. Anche se questa sera si giocherà a Torino, i Viola vanno alla ricerca di punti vitali per la zona europea. Italiano vuole lasciare bene Firenze e le Coppe potrebbero non bastare. Per questo motivo, alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio del match che può significare tanto in ottica Fiorentina.

Per non perdere nessuna emozione, seguite la nostra DIRETTA TESTUALE, solo su FiorentinaNews.com. Ogni azione importante, gol, cartellini e sostituzioni verranno riportate in questa pagina. A voi basta aggiornare la suddetta, con la possibilità, inoltre, di contribuire con i vostri preziosi commenti. A seguire, ricco post partita.