Gli attaccanti della Juventus non convincono: Giuntoli mette nel mirino un giovane attaccante seguito dalla Fiorentina

Settimana scorsa durante la trasmissione di Fiorentinanews.com, Hangover Viola, l'intermediario e talent scout Michele Fratini aveva rivelato il nome di un calciatore che la Fiorentina sta seguendo con interesse. Trattasi di Agustìn Modica, attaccante classe 2003 del Rosario Central finito nel mirino del club viola… e non solo.

Minaccia bianconera

Notizia di oggi, infatti, è che anche la Juventus ha inserito Modica nella lista degli obiettivi per l'attacco. Con il futuro incerto di Vlahovic, Milik e Kolo Muani - riporta Tuttosport - Giuntoli sta sondando il terreno per trovare il giusto sostituto. Tra i profili presi in considerazione Lucca, Krstovic e appunto Modica, che sarebbe un investimento in prospettiva.