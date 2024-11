Primavera, Fiorentina-Inter: Via alla sfida al Viola Park! Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Fiorentina pericolosa in area interista, ottima imbucata di Harder a cercare Tarantino che viene chiuso in maniera veemente dalla difesa interista, rimanendo anche a terra. L'arbitro ancora non ravvisa irregolarità, per l'ex Ascoli adesso sono in corso le cure mediche dello staff sanitario viola. In effetti l'intervento del greco Alexiou è parso rischioso ma corretto