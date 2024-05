L’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini è intervenuto a Radio Bruno, evidenziando preoccupazione per i possibili scenari del futuro viola per la panchina e non solo, spiegando poi ampiamente perchè.

‘Scenari che lasciano perplessi per la Fiorentina, vi va verso il ridimensionamento?’

“Una visione che prevede Goretti come direttore sportivo e Aquilani in panchina alla Fiorentina mi fa pensare che si vada verso il ridimensionamento. Dobbiamo ringraziare Commisso, la Fiorentina gli deve tanto il Viola Park è un vero gioiello e 3 finali in due anni sono tanta roba per la Fiorentina e speriamo che quella di Atene sia vincente. Leggo anche che Gonzalez forse se ne va...Goretti lo stimo moltissimo, è stato mio giocatore e lo conosco bene, ma Commisso si fidava al 1000% di Barone, che aveva le chiavi della Fiorentina, ed è venuto a mancare e il presidente viola non ha trovato la figura giusta per sostituirlo”.

‘Commisso si fidava al 1000% di Barone, spero non voglia passare la mano’

“Barone non era una figura puramente calcistica, ma era sempre a Firenze e si sentiva in continuazione col presidente viola. Il fatto che ancora non abbia trovato una figura di questo tipo dopo mesi la dice lunga. Lo scenario attuale fa pensare che andiamo verso un qualcosa che preferisco non dire e sono preoccupato, sperando di sbagliarmi, mi auguro non serpeggi l’idea di passare la mano. La Fiorentina è una squadra che vale moltissimo e a Commisso serve una persona di fiducia a cui affidarsi. Bisogna dare atto a presidente e ds di avere fatto benissimo ma lo scenario che pare prefigurarsi lascia perplessità”.