Lorenzo De Santis, intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano, ha parlato a Lady Radio di Vanoli, della sua Fiorentina e del momento nero che sta vivendo la compagine viola in Serie A anche dopo la sconfitta contro il Monza.

Sulla gara di Monza

“La partita di Mastantuono non è stata buona, ma mi viene difficile salvare qualcuno ieri sera. Non erano partiti male i viola, ma quello che mi colpisce di più è il fatto che questa Fiorentina dopo un cazzotto prende anche il secondo dopo poco e non riesce a reagire. Dopo il rigore allo scadere mi aspettavo una Fiorentina rabbiosa nel secondo tempo, non si è visto niente di tutto questo invece. L'unica azione e occasione è stata quella di Oulai su errore di Thiam”.

Sulle parole di Vanoli

“È stata una conferenza stampa strana. Ha scaricato tutte le responsabilità sulla squadra, se ne è come tirato fuori o comunque ha fatto capire che la squadra non è con lui, che è molto grave anche questo. Al momento non servono divisioni o colpevoli, spero il ritiro serva, ma oggi la Fiorentina deve pensare a partite dopo partita, non alla salvezza. Quando poi le cose vanno male sono i giovani a fare più fatica. È come se si fosse in un film horror che dura da un anno e mezzo. Questa scossa se non arriva dai giocatori deve arrivare in altro modo. Sui ritiri c'è sempre molta contraddizione. È un segnale. Quando le cose vanno male non è il ritiro che risolve, è il lavoro della settimana e il guardarsi negli occhi”.

Sul prossimo futuro

“Spero la partita contro l'Udinese non porti solo punti, ma anche la scintilla che serve. Vanoli? Le valutazioni è ovvio che ci stiano, se serve un segnale devi riflettere anche lì. Poi si apre il discorso su chi accetterebbe una situazione così. Speriamo rimangano solo ipotesi e che la Fiorentina si riprenda”.