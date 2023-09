L'ex centravanti anche della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio e si è dedicato all'analisi del reparto offensivo viola in particolar modo.

“L’impegno europeo non può mancare, con la consapevolezza delle difficoltà che comporta a livello di energie. Serve stare sul pezzo e avere anche fortuna nella gestione dei calciatori"- ha detto Pruzzo. ”Nzola non è Drogba nè Weah, è un buon giocatore che sente la responsabilità e un po’ grossa la maglia che indossa, in un ambiente in cui c’è tanta pressione. L’aspettativa è forse troppa rispetto al reale valore del giocatore. Non credo sia un uomo da 25 gol".

“Credo di aver capito che Duncan sia insostituibile in mezzo al campo per la Fiorentina e accanto a lui giocherà un regista con Bonaventura davanti. L'età di ‘Jack’ potrebbe indurre anche per via dei tanti impegni ad utilizzare Beltran da seconda punta, dato che all'argentino piace venire fuori a giocare. In Italia più o meno tutte le squadre hanno un centravanti titolare, al di là delle alternanze. Dalla Roma alla Lazio al Milan”.