Ferrara: "Mastantuono lo adoro, mostra più attaccamento alla maglia di tanti mezzoni passati da Firenze. Sicuro che a Genova giocherà"

Il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dell'inizio di stagione viola, in particolar modo di alcuni singoli che hanno rapito l'occhio al giornalista.

Attaccamento alla maglia

“Mastantuono? Ha solo 19 anni, se sta bene a Genova gioca anche se è appena sceso dall'aereo. Lo adoro, anche per come si è ambientato a Firenze. Qui si sente responsabilizzato e mi sembra che dimostri più attaccamento alla maglia di qualche mezzo giocatore passato di qui. Per quanto riguarda il match contro il Genoa, sono convinto che se starà bene fisicamente giocherà".

Giudizio su Ndour

“Ci sono giocatori che non riempiono gli occhi ma per i tecnici sono intoccabili, anche se non eccelsi tecnicamente. Per esempio Ndour, che è giovane e ha ancora molti margini di miglioramento”.